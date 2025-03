Turki Alalshikh no está interesado en hacer Bivol vs. Benavídez

Turki Alalshikh aseguró que no está interesado en hacer la pelea entre Dmitry Bivol y David Benavídez por el campeonato indiscutido de las 175 libras a pesar de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó el combate.

En declaraciones a la revista The Ring, Alalshikh también aprovechó para aconsejar a Bivol y le pidió que tomara una decisión sobre lo que que quiere hacer a continuacuión ahora que tiene todos los cinturones de la división.

“Ya no estoy interesado en Bivol-Benavídez y no voy a pujar por ella. Creo que Bivol sabe quién ha cumplido con él y quién no. Mi consejo para Bivol: no tardes, porque cada día algo cambia”, dijo.

Luego de que David Benavídez defendiera su puesto de retador obligatorio del CMB en las 175 libras tras vencer a David Morrell Jr., aseguró que su intención era obtener la oportunidad de pelear por el campeonato indiscutido ahora que Dmitry Bivol se lo arrebató a Artur Beterbiev en la revancha.

El Monstruo Mexicano había dejado claro anteriormente que prefería enfrentar a Bivol que a Beterbiev y estaba cerca de obtener ese chance, pero el jeque árabe Turki Alalshikh cambió de idea y al parecer le entusiasma una trilogía entre los rusos a continuación.

El excampeón indiscutido declaró que quiere vengar la derrota y el verdugo de Canelo Álvarez manifestó que peleará con cualquiera. Ahora, Dmitry Bivol es quien debe decidir si acatatá la decisión del organismo y enfrenta a su retador David Benavídez, o busca una tercera pelea con Beterbiev.

A pesar de que el jeque árabe dice no estar interesado en este combate, muchos expertos y conocedores del deporte como Óscar de la Hoya han manifestado su interés en ver el enfrentamiento de Bivol y Benavídez pronto.

Dmitry Bivol venció en la revancha a Artur Beterbiev y conquistó los cuatro cinturones. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer a David Morrell por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de las 175 libras a Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

