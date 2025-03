Amazon Prime Gaming ofrece 20 juegos gratis en marzo

En marzo nuevamente Prime Gaming ofrecerá a sus miembros una variedad de juegos gratuitos, una suscripción gratuita a un canal de Twitch y otros beneficios exclusivos, que estarán incluidos con la suscripción de Amazon Prime.

Los usuarios de Estados Unidos Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Austria, Países Bajos y Polonia se podrán beneficiar de la selección rotativa de juegos gratuitos de Amazon Luna.

Selección de Juegos de Amazon Prime Gaming

En la selección de juegos gratuitos de Amazon Prime Gaming para el mes de marzo, los usuarios podrán elegir entre WRC Generations Fully Loaded Edition, Overcooked! 2, Spitlings, The Jackbox Party Pack 3, Strange Horticulture, Trackmania Starter Access, Fallout New Vegas: Ultimate Edition, Fallout 3: Game of the Year Edition y los juegos de Fortnite.

La selección se puede realizar a través de la plataforma, y los suscriptores podrán seguir accediendo a juegos de alta calidad desde la nube, sin necesidad de descargarlos, en dispositivos compatibles como Fire TV.

Para obtener los juegos que ofrece Amazon Prime, se debe ingresar a la página de Amazon Gaming e identificarse con la cuenta de suscriptor de Amazon, posteriormente encontrarán una pestaña fácil de identificar “Jugar con Prime”, que enumera todos los títulos que ofrece la plataforma.

Se debe hacer clic en “Obtener juego” para ampliar la biblioteca a la que se puede acceder desde la aplicación Amazon Games (solo las PC con Windows son compatibles) u otras plataformas (Origin, Epic Games Store).

Disponibles ahora:

Saints Row: La tercera remasterización (GOG)

Mafia II: Edición definitiva (GOG)

Jefe del crimen: Rockay City (Tienda de Epic Games)

El amo de la mazmorra de Naheulbeuk (Aplicación de juegos de Amazon)

13 de marzo

Syberia: El mundo de antes (GOG)

Endling: La extinción es para siempre (Aplicación de juegos de Amazon)

Deidad oscura: edición completa (GOG)

Observador 3 (Aplicación de juegos de Amazon)

Mundo Muro (Aplicación de juegos de Amazon)

20 de marzo:

Legado de Kain: Desafío (GOG)

Mortal Shell (Tienda Epic Games)

Wolfenstein: La sangre vieja (Tienda Microsoft)

Mutación (GOG)

Figment 2: Creed Valley (Aplicación de juegos de Amazon)

27 de marzo

La ciudad olvidada (Aplicación de juegos de Amazon)

Deus Ex: Guerra Invisible (GOG)

Sesión: Simulación de skate (Tienda de Epic Games)

Construyamos un zoológico (Tienda de Epic Games)

Gamedec: Edición definitiva (GOG)

El misterio de Wisbey (Juegos de legado)