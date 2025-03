Cuánto depende EE.UU. de la electricidad de Canadá y por qué es un arma en la guerra comercial entre ambos países

La electricidad se ha convertido en un nuevo foco de tensión en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá.

El gobernador de Ontario, Doug Ford, impuso este lunes un recargo del 25% en el precio de la electricidad que esta provincia canadiense envía a través de la frontera a Nueva York, Michigan y Minnesota

La medida de Ford, que afectaría a unos 1.5 millones de hogares y empresas de esos tres estados, es una respuesta a la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump anunció el 4 de marzo aranceles del 25% a las importaciones provenientes de Canadá y México, a lo que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, respondió con gravámenes similares a bienes estadounidenses.

Dos días después el mandatario estadounidense decidió aplazar durante un mes los aranceles a gran parte de los productos de sus vecinos y Trudeau hizo lo propio, prolongando la incertidumbre sobre esta incipiente guerra comercial.

El gobernador de Ontario, sin embargo, decidió mantener el recargo del 25%, que costará unos “$100 por mes en las facturas de los estadounidenses” afectados, indicó él mismo este lunes en una rueda de prensa.

“Si Estados Unidos intensifica la situación, no dudaré en cortar la electricidad por completo”, advirtió.

“Créanme cuando les digo que no quiero hacerlo; me siento terrible por el pueblo estadounidense, porque no es el pueblo estadounidense el que inició esta guerra comercial. Es una persona la responsable: el presidente Trump”, agregó.

Ford adelantó la semana pasada que mantendría el recargo eléctrico del 25% “hasta que el presidente Trump elimine la amenaza de los aranceles para siempre”.

Más allá de la tensión política, este enfrentamiento plantea una serie de incógnitas: ¿cuán dependiente es EE.UU. de la electricidad canadiense? ¿cuáles serían las consecuencias de una interrupción en el suministro? ¿cómo puede usarse la energía como un arma política y comercial?

Getty Images: El gobernador de Ontario, Doug Ford, desafió a Trump al imponer un recargo a la electricidad que este estado exporta a EE.UU.

¿Cuánta electricidad importa EE.UU. de Canadá?

Canadá es un exportador neto de electricidad a Estados Unidos y las redes energéticas de ambos países mantienen una alta interdependencia.

Sus redes eléctricas se fusionan en un sistema “complejo y altamente interconectado” en el que las principales empresas canadienses del sector cuentan con filiales y divisiones comerciales en Estados Unidos, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos y Canadá intercambian energía por valor de $95,000 millones anuales y en algunos estados este comercio llega a representar entre el 5% y el 15% de su PIB, según una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS),.

EE.UU. importó 33.2 millones de megavatios-hora (MWh) de electricidad en 2024, de los cuales 27.2 millones provinieron de Canadá y el resto de México.

Aunque esta cifra representa menos del 1% del consumo total de electricidad estadounidense, su impacto es significativo en ciertos estados, especialmente los fronterizos con su vecino del norte.

Nueva York, Michigan y Minnesota son los principales receptores de electricidad canadiense y dependen de estas importaciones para garantizar la estabilidad de sus redes eléctricas.

En el caso de Nueva York, importa grandes cantidades de energía de la compañía estatal Hydro-Québec, que opera una línea de transmisión de alta tensión capaz de suministrar 2,000 MW a la región.

Getty Images: Canadá exporta electricidad principalmente a los estados del norte de EE.UU.

El suministro del noreste de EE.UU. depende de la energía hidroeléctrica canadiense para equilibrar su demanda y evitar sobrecargas en su red.

En todo caso, el comercio energético entre ambos países no es unidireccional: Canadá también importa electricidad estadounidense, especialmente en los últimos dos años en los que la sequía ha reducido la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas canadienses.

Esto provocó que en 2023 las exportaciones de electricidad canadiense a EE.UU. cayeran casi un 30% hasta $3,200 millones, mientras las importaciones estadounidense en Canadá casi se triplicaron hasta $1,200 millones, según datos de la EIA.

La estrategia de Trump y la respuesta canadiense

Trump, que previamente declaró una “emergencia nacional en el sector energético”, asegura que sus aranceles a Canadá y México buscan proteger la economía estadounidense y fomentar la autosuficiencia.

El mandatario considera que EE.UU. debe reducir su dependencia de las importaciones extranjeras y aumentar su producción doméstica.

Bajo su declaración de “emergencia energética” ha impulsado medidas para expandir la producción nacional de petróleo y gas, aunque analistas han destacado que estas estrategias no abordan la interdependencia eléctrica con Canadá.

En teoría, EE.UU. podría reemplazar la electricidad importada de Canadá con generación propia, pero esto no sería inmediato ni sencillo.

La red eléctrica estadounidense enfrenta un desafío estructural: está anticuada y necesitaría expandirse para satisfacer la creciente demanda, según un estudio del Departamento de Energía de EE.UU.

Este concluyó en 2024 que el país debe duplicar su capacidad de transmisión en las próximas décadas para evitar apagones y asegurar un suministro constante.

Getty Images: Trump ha desatado una guerra comercial con Canadá y México.

El principal problema, según los expertos, es que la expansión de la red y la construcción de nuevas plantas energéticas requieren largos procesos regulatorios, complejas licitaciones y costos elevados.

Esto hace que la electricidad canadiense siga siendo, por el momento, una solución eficiente y accesible para varias regiones de Estados Unidos.

Por otro lado, los analistas puntualizan que, si bien Canadá puede poner en aprietos a Estados Unidos, la dependencia eléctrica de la primera potencia mundial no es tan grande como para que su vecino del norte tenga una ventaja absoluta en las negociaciones.

La electricidad como arma

Getty Images: Estados Unidos ha reducido su dependencia energética de Canadá en los últimos años, pero algunos estados aún necesitan conectarse al vecino del norte.

A la espera de la respuesta de Trump, la imposición del gravamen eléctrico por parte del gobernador de Ontario pone de manifiesto que un recurso básico como la electricidad puede usarse como un arma geopolítica.

No se trata de algo nuevo. A lo largo de la historia varios países han utilizado los recursos energéticos como mecanismos de presión diplomática y económica, como en el caso del gas ruso en Europa, que Moscú ha usado para influir en la política del continente.

En este caso, expertos creen que el recargo anunciado por Ford, así como su amenaza de cortar el suministro a EE.UU. y las posibles represalias de Trump, podrían provocar disrupciones en la red eléctrica y aumentos en los costos de energía.

Esto, apuntan, afectaría a consumidores e industrias, incrementando los precios no solo de la luz sino también de productos y servicios con una alta dependencia del suministro eléctrico.

También se ha destacado el riesgo que una guerra comercial sobre la electricidad supondría sobre el equilibrio del sistema eléctrico de EE.UU., que podría verse comprometido.

Según la Corporación de Fiabilidad Eléctrica de Norteamérica (NERC, por sus siglas en inglés), varias regiones del país ya están en riesgo de enfrentar una escasez de energía debido al cierre de plantas de combustibles fósiles y la creciente demanda eléctrica, impulsada por factores como las nuevas tecnologías de la información o la electrificación del transporte.

