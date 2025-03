Clovis Nienow sobre el arresto de Aleska Génesis: “Verla así me cuesta mucho trabajo”

Tras la reciente detención de Aleska Génesis por presunto robo, el exnovio de la modelo venezolana, Clovis Nienow, reaccionó a la noticia del arresto.

En una entrevista en el programa Hoy Día, Nienow contó cómo se sintió al ver las imágenes de la modelo venezolana siendo detenida y escoltada por las autoridades mexicanas.

“Me da mucha pena, me siento triste por la situación, terminamos muy recientemente. Verla así me cuesta mucho trabajo, mucha tristeza”, dijo el presentador de televisión.

Clovis Nienow también se refirió a cómo se debió sentir Aleska al salir del set de grabación de La Casa de Los Famosos All-Star y ver a la policía afuera esperándola.

“También entiendo el shock de salir de un reality y que pase todo esto, vi que las hermanas metieron un comunicado ojalá se pueda esclarecer todo y que pase lo más rápido posible”, indicó.

“En su cabeza nunca imaginó esto, la eliminación le causó un shock y ver a las personas de la Fiscalía es una película de terror, duele cien por ciento, espero que ella esté bien, es lo más importante”, agregó.

El lunes en la noche, tras ser eliminada del realiy show de Telemundo, fue detenida por pregunto robo y fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en México.

No es la primera detención de Aleska Génesis

En enero del año pasado, la modelo venezolana fue detenida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por presuntamente haber robado tres relojes valorados en más de 10.000 millones de pesos y querer venderlos en Estados Unidos.

Tras la detención, la modelo venezolano fue enviada al penal de Santa Martha Acatitla luego de ser vinculada con una banda que se dedicaba al robo de artículos de lujo, informó el sábado el periodista Carlos Jiménez.

Sin embargo, luego de permanecer detenida durante algunas horas, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX no abrió ningún proceso en contra de la venezolana, por lo que Aleska fue puesta en libertad.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la venezolana no fue vinculada con al proceso a pesar de que, al principio, se le acusó de robar los relojes junto a sus hermanas, Michelle Roxana y Bárbara.

