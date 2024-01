¿Quién Aleska Génesis, la venezolana que detuvieron por robo en México?

El nombre de Aleska Génesis volvió a ser noticia, pero esta vez no fue por una polémica sobre su vida amorosa. La modelo venezolana volvió a ser noticia porque la noche del sábado fue detenida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por presuntamente haber robado tres relojes valorados en más de 10.000 millones de pesos y querer venderlos en Estados Unidos.

Tras la detención, la modelo venezolano había sido enviada al penal de Santa Martha Acatitla luego de ser vinculada con una banda que se dedicaba al robo de artículos de lujo, informó el sábado el periodista Carlos Jiménez.

Sin embargo, luego de permanecer detenida durante algunas horas, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX no abrió ningún proceso en contra de la venezolana, por lo que Aleska fue puesta en libertad.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la venezolana no fue vinculada con al proceso a pesar de que, al principio, se le acusó de robar los relojes junto a sus hermanas, Michelle Roxana y Bárbara.

Tras su liberación, Telemundo y el programa La Mesa Caliente compartieron las primeras imágenes de Aleska, quien aparece con bata de baño y tomando café mientras lee las noticias de su detención.

¿Quién es Aleska Génesis?

Aleska Génesis es una modelo venezolana de 33 años de edad conocida por su aparición en videos musicales de artistas como Anuel, Sebastián Yatra, Mau y Ricky, y Farruko.

La venezolana también ha desfilado para diseñadores y casas de moda importantes como Ágatha Ruiz de la Prada, Virgilio Madinah, Passarela & Brenda Noy y Georgia Reyes.

En 2013, Aleska Génesis ganó el concurso de belleza Sambil Model en Venezuela. Tres años después, fue víctima de un secuestro en Caracas, por lo que pudo participar en el Miss Venezuela.

Además de su trabajo como modelo, el nombre de Aleska empezó a sonar más las noticias de entretenimiento desde que se supo de su relación con el reguetonero Nicky Jam.

En 2021, el reguetonero y la modelo compartieron una foto juntos para anunciar que tenían una relación; sin embargo, a los meses, se supo que habían terminado su relación.

Durante su relación, Nicky Jam tuvo innumerables muestras de amor hacia la venezolana, pero el que más llamó la atención de todos fue el Lamborghini color rosa que le regaló por Navidad.

Se dice que la venezolana también mantuvo una relación con el cantante colombiano Maluma y el futbolista colombiano James Rodríguez.

Otras polémicas

La modelo venezolana ha estado involucrada en otras polémicas. En 2022, tras el fin de su relación con Nicky Jam, se viralizaron algunas imágenes en redes sociales en las que presuntamente se encontraba realizando un ritual de brujería al reguetonero.

Ese mismo año estuvo involucrada en un incidente de violencia doméstica. En ese momento, el empresario venezolano Miguel Mawad, con quien también mantuvo una relación, la acusó de de violencia domestica, prostitución y drogadicción.

Tras las declaraciones de Mawad, Aleska aseguró que la víctima de violencia doméstica había sido ella. “Yo fui maltratada en muchos sentidos. Incluso, ese día que él dice que yo fui la que lo agredí, yo me defendí, él es una persona tóxica, él agrede mucho con sus palabras, él me manotea, hace como que me va a pegar, no era la primera vez que lo hacía”, afirmó la venezolana sobre el empresario, quien había asegurado en una entrevista que la modelo lo había golpeado y le había roto la nariz.

En ese momento, la venezolana aseguró que tenía pruebas del maltrato y acoso por parte de Mawad. “Miguel fue una persona que nunca dejó de buscarme, el año pasado cuando yo estaba con Nicky y él con Gaby Espino me buscaba desesperadamente y no me dejaba en paz”, contó.3

