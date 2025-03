Ne-Yo admite tener cuatro novias y defiende su relación poliamorosa

El cantante estadounidense Ne-Yo ha sorprendido a sus fans al presentar en su cuenta de Instagram a cuatro chicas como sus novias. Aseguró que las relaciones poliamorosas han funcionado para él.

Ne-Yo (cuyo verdadero nombre es Shaffer Chimere Smith) publicó un video y fotos de las mujeres, llamadas Cristina, Arielle, Moneii y BRI. También escribió un mensaje: “Ya que el mundo está tan intrigado, supongo que debería presentarles a mis amores como es debido. DAMAS Y CABALLEROS, LES PRESENTO MI PIRÁMIDE. Di algo agradable o sigue con tu vida. Aquí estamos felices”. 🥰💯

Cristina, Arielle y Moneii tienen una cuenta de grupo en esa red social, llena de fotos en las que aparecen acompañando al intérprete de éxitos como “So Sick”, “Because Of You” y “Let’s Go”. Ellas también defendieron el tipo de relación que llevan con Ne-Yo: “Sí, estamos en el ojo público y sabemos que la gente va a expresar su opinión, eso es lo que se espera, pero todos deben comprender que aquí hay una base sólida…cuando se trata de nosotros, mucha gente nunca lo entenderá y eso es genial, sólo sepan que somos NOSOTROS CONTRA NADIE”.

El cantante, quien tiene siete hijos, también ofreció una entrevista al podcast “The Cruz Show” y habló acerca de estos romances: “Conozco gente que lleva años felizmente casada. Es algo real. Simplemente a mí no me funcionó. Las relaciones poliamorosas sí me funcionan. No vayas y le preguntes a tu novia por otra novia lo que dijo Ne-Yo. No hagas eso”.

El artista de 45 años también explicó cómo divide su tiempo para atender a sus novias: “Por ejemplo, en esta gira una de ella sale por siete días, y luego se va a casa. Luego otra sale durante siete días, y luego hacemos algo juntos. Es algo hermoso. No tengo problema en pasar el rato con cada una. Lo más importante de esto es comprender que son cuatro mujeres individuales, que necesitan su tiempo”.

Los comentarios sobre la relación poliamorosa de Ne-Yo llegaron poco después. Algunos fueron: “A NADIE le importa tanto. Simplemente ponga ese bolígrafo a trabajar. ¡Eso es todo lo que queremos de usted: la MÚSICA, señor!”, “No nos intriga, estamos asqueados 🤢”, “Chicas con baja autoestima” y “Sin el dinero o la fama, estas mujeres no lo mirarían dos veces. Mejor aún, parpadearían”. El más reciente álbum del cantante fue Self Explanatory, lanzado en 2022 y que tuvo muy pocas ventas, apenas llegando al lugar 184 de la lista Billboard 200.

