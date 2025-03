Lady Gaga revela que padeció psicosis: “Perdí contacto con la realidad”

Lady Gaga ha sido entrevistada por diversos medios con motivo del lanzamiento de su álbum Mayhem, pero también ha revelado varios aspectos de su vida personal. Ahora sorprendió al comentar que hace cinco años padeció psicosis.

Entrevistada para el podcast “The Interview” de The New York Times, la cantante dijo: “Hace cinco años tuve psicosis. Perdí contacto con la realidad durante un tiempo. Me alejó mucho de la vida y, después de muchos años de trabajo duro, volví a ser la misma”. Ella también compartió que su novio Michael Polansky fue quien la hizo reflexionar sobre lo que estaba viviendo: “Cuando conocí a mi pareja fue un momento difícil y en realidad muy especial, porque yo ya estaba en un momento mucho mejor, pero recuerdo que él me dijo: ‘Sé que podrías ser mucho más feliz de lo que eres'”.

Gaga dijo que Michael ha sido alguien muy importante en esta nueva etapa de su vida: “Quería que él pensara que yo era una persona feliz y completamente sana. Pero es algo de lo que he descubierto que para mí es más difícil de hablar”. Ella también mandó un mensaje de esperanza para quienes puedan estar pasando por lo mismo que sufrió: “Odio sentirme definida por ello. Sentí que era algo de lo que me avergonzaba. Pero no creo que debamos sentirnos avergonzados si pasamos por momentos así. Lo que más deseo decir es que esto puede mejorar. En mi caso, fue así, y estoy agradecida por ello”.

La también actriz explicó que una de las maneras que encontró para sentirse mejor fue integrarse con su personaje en el escenario, y tener “la energía de la Jefa Lady Gaga“. Esas dos facetas fueron difíciles de mantener, por lo que tuvo que trabajar para amar a ambas: “Me gusta pensar que soy una persona amable, pero hay una ferocidad, una dureza y una intensidad que tengo en el escenario como intérprete. Así que tuve que aprender a mantener que esas dos cosas no estuvieran en guerra entre sí”.

Finalmente, Lady Gaga dijo que ahora disfruta su vida mucho más, de una forma tranquila: “Aprendí a no echarle gasolina a la situación. Antes me gustaba más el caos, simplemente vivir la vida al límite constantemente. Ahora estoy orgullosa de ser mucho más aburrida”.

