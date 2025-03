Lady Gaga recordó su experiencia como participante del reality show “Boiling Points”

En 2005, tres años antes de que Lady Gaga grabara su primer álbum, apareció en un episodio del reality show de MTV “Boiling Points”, que consistía en hacer bromas a personas para que éstas, si no perdían el control, ganaran algunos dólares. Ahora, la cantante fue cuestionada sobre su participación, tanto en ese programa como en la serie “The Sopranos”.

Se da a conocer la figura de cera de Lady Gaga en el museo Madame Toussauds

En una entrevista para Entertainment Weekly, Gaga (cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta) recordó la experiencia en la que pidió una ensalada en un restaurante, para después hacer una llamada telefónica y, al regresar, descubrir que la mesera se había llevado el plato. “Oh, Dios mío. ¡Eso no fue actuación! Eso fue hace mucho tiempo. Fue muy vergonzoso. Estaba muy emocionada por ser extra en “The Sopranos”, estaba muy emocionada por estar en “Boiling Points”, porque iba a estar en la televisión y estaba tratando de abrirme camino como artista”.

Lady Gaga habla sobre los malos resultados de la película “Joker: Folie a Deux”

“Fueron oportunidades emocionantes”, dijo la cantante. “Cuando miro hacia atrás, pienso en lo dulce que fue. Imagínate, yo gritando de emoción en el baño o en mi dormitorio, y luego, ya saben, 15 años después, pensar: ‘No puedo creer que esto esté resurgiendo’. Así que, ¡cuidado con lo que deseas!”

En cuanto a “The Sopranos”, Lady Gaga aparece durante unos minutos con otras chicas y junto a una piscina. “Cuando reviso esa escena, puedo ver exactamente lo que hice mal en ella. ¡No sabía cómo escuchar en una escena! Se suponía que debía reír, y fue algo así como: ‘Señal, risa…’ Lo veo y digo: ‘¡Oh, eso no es una risa real!'”

La artista reconoció que poco a poco fue puliéndose en ese campo, hasta lograr el reconocimiento de la crítica en películas como “A Star Is Born”, “House Of Gucci” y la serie “American Horror Story”: “Veo a una actriz muy poco específica (en “The Sopranos”), y ahora me veo como alguien que al menos se esfuerza por ser específica sin pensar en ello, y eso requiere mucho trabajo previo. Realmente le agradezco a mi profesora de actuación, Susan Batson. Ella y yo trabajamos meses y meses, y a Ridley Scott, un director increíble que crea un santuario para que puedas volar en el set”.

Lady Gaga se encuentra promocionando su nuevo álbum, titulado Mayhem y que fue lanzado el 7 de marzo. Ella apareció como invitada en el programa de televisión “Saturday Night Live”, y todo parece indicar que el disco debutará en el número 1 de la lista Billboard 200.

Sigue leyendo: