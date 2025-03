El rey Carlos III da a conocer su playlist; destacan canciones de Beyoncé y Kylie Minogue

El rey Carlos III de Inglaterra ha conocido a muchas personalidades de la escena musical, y con motivo del Día de la Mancomunidad lanzó hoy su playlist personal en la plataforma Apple Music.

En un video que compartió en sus redes sociales, el rey comentó lo importante que han sido para él las canciones de ciertos artistas: “A lo largo de mi vida, la música ha significado mucho para mí. Sé que es el mismo caso para muchas otras personas. Tiene esa notable capacidad de hacer que los recuerdos felices vuelvan a fluir desde lo más profundo de nuestra memoria, de consolarnos en momentos de tristeza y de transportarnos a lugares lejanos. Pero quizás, sobre todo, puede elevarnos el ánimo hasta tal punto, y más aún cuando nos reúne en una celebración. En otras palabras, nos trae alegría”.

Las 17 canciones que conforman el playlist de Su Majestad son: “Could You Be Loved”, de Bob Marley & The Wailers; “My Boy Lollipop”, de Millie Small; “The Loco-Motion”, de Kylie Minogue; “The Very Thought Of You”, de Al Bowlly; “La Vie En Rose”, de Grace Jones; “Love Me Again”, de Raye; “Mpempem Do Me”, de Daddy Lumba; “KANTE”, de Davido featuring Fave; “The Click Song (Qongqothwane)”, de Miriam Makeba”; “My Country Man”, de Jools Holland y Ruby Turner; “Indian Summer”, de Anoushka Shankar; “Anta Permana”, de Siti Nurhaliza; “E Te Iwi E (Call To The People)”, de Dame Kiri Te Kanawa; “Haven’t Met You Yet”, de Michael Bublé; “Hot Hot Hot”, de Arrow; “Crazy In Love”, de Beyoncé featuring Jay-Z, y “Upside Down”, de Diana Ross.

Carlos III, de 76 años, también fue entrevistado para un programa especial de radio, titulado “The King’s Music Room”. Él habló sobre muchos artistas, destacando Bob Marley: “Este año él habría cumplido 80 años. Recuerdo cuando vino a Londres a actuar cuando yo era mucho más joven, y lo conocí en algún evento…esa energía maravillosa y contagiosa que tenía, por supuesto, pero también su profunda sinceridad y su profunda preocupación por su comunidad”.

Sobre Kylie Minogue, el rey dijo (mientras escuchaba la canción “The Loco-Motion”, interpretada por los guardias del Palacio de Buckingham): “Ella vino al palacio de St. James para cantar este tema en 2012, y es música para bailar. De nuevo, tiene esa energía contagiosa, lo cual hace que sea increíblemente difícil sentarse y estar quieto”.

