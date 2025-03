Alicia Villarreal revela crudos detalles de la presunta agresión de Cruz Martínez

Alicia Villarreal ha decidido poner un alto a las especulaciones y finalmente revelar su lado de la historia que vivió junto al músico Cruz Martínez, quien presuntamente habría infringido violencia física en su contra en más de una ocasión. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida a la periodista Pati Chapoy, la intérprete de temas como “Te aprovechas” e “Insensible a ti” indicó que la reacción violenta del vocalista de los Kumbia Kings se dio de manera inesperada y sin motivo aparente.

“No lo había vivido de esa manera, como esa noche. Ya eran las primeras horas del día 16, que era domingo. Fue demasiado agresiva, ni siquiera sé cómo me salí de ahí (…) No sé su reacción de ese día, no sé por qué, ni para qué. Llegar a ese grado. No hice nada que lo que a él le afecte ni le moleste“, declaró ante las cámaras de ‘Ventaneando’.

De acuerdo con Villarreal, la señal de auxilio que lanzó en pleno concierto el pasado 16 de febrero surgió como resultado de su miedo ante la situación que podría haberse desencadenado en caso de reencontrarse con Cruz Martínez.

“Yo, la verdad, estaba pasando un momento de angustia, de mucho miedo. Me quedé incomunicada, me quedé sin dinero y en el momento en el que estoy ahí, trabajando y me cuesta concentrarme, yo nada más pensaba en que había una manera en la que podía dejar una evidencia de algo que yo estaba viviendo en ese momento“, detalló.

Al ser cuestionada sobre su relación con el músico previo a este presunto episodio de violencia, Alicia Villarreal afirmó que este no se trata de un hecho aislado.

“Sí había todo eso y ya no podía continuar con esto. A veces la gente dice: ‘Ay, pues que vaya a poner una denuncia’ y eso hice, eso había hecho anteriormente. No es fácil enfrentarte con alguien que te dice que es mentira, que no pasa nada, que estás exagerando. Esos son los primeros grandes errores. Y lo defiendes con todo el amor de siempre… he perdonado desde el fondo de mi corazón”, agregó la famosa.

Para finalizar, destapó que ya había buscado poner fina su matrimonio con el cantante desde hace varios años. No obstante, había obtenido una respuesta negativa por parte de su aún marido: “Tengo cartas notariadas en donde le pido, amigablemente, que lo llevemos, por el bien de los hijos, que lo llevemos tranquilos como buenos amigos. No está de acuerdo“, sentenció.

“En diciembre del 2023 me senté con todos mis hijos en mi recámara y con él presente y hablé con ellos y les dije que mi decisión era 100% la misma y que tenían que apoyarme, entenderme. Ellos dijeron que era algo que ya sabían y que no nos preocupáramos, que ellos iban a estar bien con esa decisión. Él no estaba a gusto con esa decisión”, indicó visiblemente afectada.

