Anthony Mackie reveló que Eminem expuso su vida personal para la batalla de rap en “8 Mile”

Anthony Mackie comenzó su carrera en cine interpretando a Papa Doc, el villano de la película “8 Mile”, protagonizada por Eminem y que fue todo un éxito a nivel mundial en 2002. Ahora recordó esa experiencia, y reveló algo que sucedió en la famosa escena de la batalla de rap final.

Anthony Mackie dice estar feliz y tranquilo en su casa de New Orleans

Mackie, de 46 años, fue entrevistado pera el podcast “The Pivot”, donde le preguntaron acerca del personaje Papa Doc, cuyo verdadero nombre en la cinta es Clarence. Él comentó: “Eminem es un tipo brillante. Estábamos en el set un día y él dijo: ‘Oye, no tiene sentido que estemos discutiendo’. Yo dije: ‘¡Bien!’ Él dijo: ‘Necesito algo sobre ti’. Así que hablamos durante unas dos horas, relajándonos”.

Lo que Anthony ignoraba es que Eminem cambiaría el rap que marcaba el guión para la escena, e improvisaría sobre los datos de su vida que le había contado en la conversación. “Fui al casino. Al día siguiente rodamos la escena de la batalla, y por eso me quedé ahí parado, viéndolo y pensando: “Estás hablando de mí, no de Clarence. Eso no tiene nada que ver con el personaje. ¡Eres un imbécil, Eminem! Y me puse en la actitud de: “¡Quiero pelear con este c*****!” Y le dije: “Sí, mis padres siguen casados””.

En otra entrevista, Mackie dijo que originalmente el personaje de Papa Doc tenía menos parlamentos en la película, por lo que él mismo propuso que participara en las escenas de rap, para darle más fuerza y que así fuera más memorable. “Cuando estábamos haciendo la escena, parecía que todos eran raperos, así que todos hablaban mal de mí porque sabían que yo no era rapero. Y yo pensaba: ‘Oye, estoy harto de esto’. No se trataba de Papa Doc; era que Anthony Mackie tenía que vivir para siempre con esto. Así que sí, fue un momento horrible en mi vida”.

A partir de entonces, el actor comenzó a recibir ofertas para otras cintas, como “Half Nelson” y “The Hurt Locker”. Todo cambió cuando en 2014 comenzó a interpretar a “Falcon” en los filmes de superhéroes de Marvel. Ahora Anthony protagoniza “Captain America: Brave New World”, una película que ha recaudado más de $178 millones de dólares en Estados Unidos.

