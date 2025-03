Elon Musk considera recortar la Seguridad Social y otros beneficios por supuestos fraudes

El presidente Donald Trump y su asesor Elon Musk están intensificando su discurso de falsedades sobre la Seguridad Social.

Ambos afirman repetidamente que el programa desperdicia cientos de miles de millones de dólares en pagos fraudulentos que deben eliminarse.

Muchos temen que estas afirmaciones sirvan de pretexto para realizar recortes masivos a la Seguridad Social.

Trump, Musk y los aliados de la administración insisten en que su objetivo es combatir el despilfarro, el fraude y el abuso, y no las prestaciones sociales en su conjunto.

En una entrevista el lunes en el programa de Kudlow en Fox Business, quien se desempeñó como asesor económico principal de Trump durante su primer mandato, Musk sugirió que la Seguridad Social y otros programas de prestaciones sociales están plagados de fraude y son un blanco prioritario para los recortes.

“La mayor parte del gasto federal se destina a prestaciones sociales. Así que esa es la principal que hay que eliminar”, declaró Musk, añadiendo que posiblemente haya entre $500,000 y $700,000 millones de dólares en posibles recortes en ese sector.

Musk también afirmó que están intentando poner fin a los números de Seguridad Social “robados” y “falsos”.

Los comentarios sobre el popular programa y otras prestaciones que se ofrecen a los estadounidenses inquietan a políticos de ambos partidos, mientras Musk trabaja para reducir el tamaño del gobierno federal, especialmente porque ya enfrenta críticas por su enfoque drástico de despidos y recortes de programas federales.

La estimación de Musk sobre el nivel de fraude en las prestaciones sociales supera con creces las cifras de organismos de control como el inspector general del Seguro Social, quien previamente afirmó que hubo $71,800 millones de dólares en pagos indebidos entre los años fiscales 2015 y 2022. Eso representa menos del 1% de las prestaciones pagadas durante ese período.

La entrevista con Fox Business fue un recordatorio del profundo escepticismo e incluso la hostilidad de Musk hacia el programa, que proporciona prestaciones mensuales a jubilados y algunos hijos.

Trump ha prometido defender la Seguridad Social de los recortes, pero Musk lo ha descrito como “el mayor esquema Ponzi de la historia”, y el gobierno está cerrando algunas oficinas de la agencia.

Demócratas siguen alertando sobre Musk y DOGE

Los legisladores demócratas llevan semanas alertando sobre el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Musk y afirmaron que la entrevista del lunes confirmó sus peores temores.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, denuncia que hay beneficios y programas que el Partido Republicano está apuntando a recortar. Crédito: J. Scott Applewhite | AP

El líder demócrata de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que los comentarios de Musk contradicen directamente las promesas de Trump y los líderes republicanos de no tocar las prestaciones de la Seguridad Social.

“El hombre más rico del mundo repitió una y otra vez una serie de mentiras: que los programas de prestaciones sociales de los que dependen decenas de millones de personas están plagados de fraude y abuso. Eso es un pretexto para recortarlos, pero es falso”, declaró el martes Schumer.

“Elon Musk miente descaradamente sobre la Seguridad Social, afirmando que está plagada de fraude, para justificar la retirada de prestaciones a las personas mayores y jubiladas”, declaró Schumer.

Schumer se refirió a que “la Seguridad Social no es el gobierno. Es la gente. Es el dinero que aportan, es el dinero que ahora reciben a cambio; les ayuda a vivir una vida digna”.

“Si Donald Trump, Elon Musk y los republicanos siguen atacando prestaciones como la Seguridad Social, Medicare y Medicaid —y no tengo motivos para pensar que no lo harán—, los demócratas lucharán contra ello, pero, sobre todo, el pueblo estadounidense no lo tolerará”, aseguró el líder demócrata del Senado.

