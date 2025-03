Gene Hackman en sus últimos días: la soledad y el alzhéimer que lo alejaron de todo

El actor Gene Hackman estaba solo.

La estrella de Hollywood, ganadora de dos Oscar, no hizo una sola llamada y no había comido.

Médicos expertos opinan que es posible que el actor de 95 años, cuya salud estaba deteriorada y sufría de un estado avanzado del mal de Alzhéimer, ni siquiera se diera cuenta de que su esposa estaba muerta en la casa donde vivían.

Si se dio cuenta, dijeron los expertos a la BBC, probablemente atravesó varias etapas de confusión y pena, tratando de despertarla antes de que su enfermedad le ocasionara confusión o lo abrumara tanto que no pudo actuar, un proceso que posiblemente se repitió durante días antes de que él también muriera.

Las autoridades en Nuevo México afirman que Betsy Arakawa, de 65 años, murió de un virus raro unos siete días antes de que Hackman falleciera el 18 de febrero de causas naturales.

La pareja, y uno de sus perros, fueron encontrados sin vida en su residencia de Santa Fe, después de que una patrulla de seguridad vecinal realizara una inspección de asistencia y viera sus cuerpos en el piso a través de una ventana.

Al principio, las autoridades expresaron que el triste descubrimiento era lo “suficientemente sospechoso” como para lanzar una investigación.

Los restos fueron descubiertos en estado de descomposición avanzada. Arakawa fue encontrada en el baño, con un reguero de pastillas alrededor. Hackman fue encontrado cerca de la cocina con un bastón y gafas oscuras. Uno de sus tres perros estaba muerto en una perrera.

Sin embargo, la investigación policial no encontró nada criminal.

En cambio, el caso arrojó luz sobre la triste realidad del alzhéimer, que daña y destruye la células del cerebro a lo largo del tiempo, eliminando la memoria y otras funciones mentales importantes.

“Era como si viviera en un una película que se repetía”, explicó a la BBC Catherine V Piersol, terapeuta ocupacional con décadas de experiencia en cuidados de personas con demencia, sobre cómo Hackman pudo haber vivido y vuelto a vivir repetidamente la pérdida de su esposa.

Reuters: Al comienzo, las autoridades trataron las muertes de Hackman y su esposa como sospechosas, pero luego confirmaron que habían sido por causas naturales.

Piersol señaló que los pacientes con alzhéimer avanzado como el que tenía el actor viven en el presente, pero son incapaces tanto de recordar momentos en el pasado como de mirar hacia el futuro y tomar acción.

“Me imagino que habría intentado despertarla sin éxito. Pero luego se habría distraído por algo en otro cuarto, por uno de los perros o algo”, describió.

Después, se daría cuenta otra vez de que su esposa estaba en el piso y volvería a “repetir otra vez” la experiencia.

Aunque nadie sabe cómo Hackman pasó sus últimos días de vida, la sombría naturaleza de las posibilidades fue discutidas por las autoridades y la médico forense de la localidad.

En una rueda de prensa la semana pasada, la doctora Heather Jarrell, la jefa forense de Nuevo México, informó que Arakawa murió a causa del síndrome pulmonar por hantavirus (SPHV), una enfermedad respiratoria causada por exposición a roedores infectados.

Hackman murió como resultado de enfermedad coronaria significativa, con el alzhéimer como factor contribuyente.

Getty Images: Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa eran muy reservados y mantenían un bajo perfil, comentan unos residentes de Santa Fe.

Dado el estado avanzado del alzhéimer de Hackman, es “muy posible que él no fuera consciente de que ella [su esposa] había fallecido”, expresó la doctora Jarrell.

Su autopsia indica que no había comido recientemente, aunque no mostraba señales de deshidratación. Las autoridades no encontraron evidencia de que se hubiese comunicado con alguien después de la muerte de su esposa y no pudieron determinar si era capaz de cuidarse a sí mismo.

Por su parte, la doctora Piersol explicó que los pacientes con alzhéimer avanzado no pueden percatarse de las señales de su entorno como la luz y la oscuridad, haciéndoles más difícil decidir cuándo deberían comer, dormir o bañarse.

“Esas [señales] muchas veces simplemente ya no están disponibles para las personas con este estado de demencia”, comentó.

Confusión y agitación

El doctor Brendan Kelley, un neurólogo que se especializa en memoria y cognición del Centro Médico de la Universidad Suroccidental de Texas, explicó cómo Hackman tampoco pudo haber sido capaz de llamar a las autoridades para pedir ayuda.

Dijo que la enfermedad de Alzheimer puede dejar a los pacientes atrapados entre la incomodidad emocional y la inhabilidad de tomar una acción para resolverla.

“Una persona podría sentirse preocupada o asustada, pero al mismo tiempo podría no ser capaz de tomar las acciones que tú o yo normalmente pensaríamos tomar para aliviar esa ansiedad o preocupación, como llamar a alguien, o salir a hablar con un vecino”.

El doctor Kelley indicó que los pacientes con alzhéimer experimentan emociones como el dolor o la tristeza, y sufren necesidades físicas como el hambre y la sed, pero es más difícil para ellos identificar qué es lo que están sintiendo.

El experto concluyó que perderse las comidas podían también aumentar los niveles de confusión y agitación.

Reuters: Los detalles de los últimos días que Hackman pasó con vida han estremecido a los vecinos de su comunidad.

La muerte de la pareja y los alarmantes detalles de Hackman viviendo en la casa durante una semana después del fallecimiento de su esposa han impactado a la comunidad de Santa Fe, donde la pareja vivió durante más de 20 años.

“Es completamente devastador”, expresó Jeffery Gómez, un residente de la ciudad de larga data, que recuerda ver a Hackman por el lugar en sus diferentes vehículos, siempre con una sonrisa en la cara.

Su compañera, Linda, contó que los detalles son un detonante emocional, explicando que ella cuidó de su madre anciana que tenía demencia. “Aun cuando tienes ayuda, es una carga”, dijo.

“Sabemos que Gene y su esposa eran personas muy reservadas y ella probablemente lo estaba protegiendo del público”, añadió, “pero ¿pensar que estaba haciendo eso sola? Eso es mucho para echarse a cuestas”.

Jeffery Gómez dijo no poder entender cómo nadie pasó para ver cómo estaba la pareja en tanto tiempo.

“Me duele en el alma que estuviera solo tanto tiempo”.

