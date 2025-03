Uno de cada 15 estadounidenses ha estado presente en un tiroteo, según un estudio

U.S. mass shooting daily averages:



2014: .75 per day

2015: .91 per day

2016: 1.05 per day

2017: .95 per day

2018: .92 per day

2019: 1.13 per day

2020: 1.67 per day

2021: 1.89 per day

2022: 1.77 per day

2023: 1.80 per day

2024: 1.38 per day

2025: .67 per day [~19% complete] https://t.co/JEiKm8tf6q