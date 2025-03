Francisco Cantú asegura que sí tuvo una cita con Alicia Villarreal

Alicia Villarreal está en proceso de divorcio de Cruz Martínez, y en una reciente entrevista negó que haya salido en plan romántico el mes pasado con el empresario Francisco Cantú; sin embargo, éste ha dado su versión de los hechos, argumentando que esa cita habría provocado un disgusto de Martínez.

Entrevistado para el programa “Venga La Alegría”, Cantú dijo: “Lo único que le pregunté (a Alicia) es qué pasaba con él; que si iban a seguir juntos, que si tenían problemas, y me dijo: ‘No, ya estamos en proceso de divorcio y pues ya pronto vamos a estar divorciados’. Eso fue lo que a mí me dio luz verde para poder invitarla a comer, poder invitarla a cenar”.

Hace algunas semanas el productor Hugo Mejuto, amigo de Alicia, la entrevistó para su podcast, y dio detalles acerca de cómo fue esa cita, que Alicia no tomó muy en serio: “Acabas de tener un date con un amigo que no vamos a decir el nombre…Quisimos ponértelo de date. Esta persona quiere con Alicia”. La cantante dijo que la persona en cuestión se la pasó hablando mucho, y agregó: “No fue un date…es un chavo que conozco, un chavorruco como nosotros y bueno, sí está bien, estuvo lindo”.

Francisco insiste en que eso habría sido un tipo de provocación para Cruz: “Ellos fueron los primeros que hablaron de mí en el podcast. Al parecer Cruz Martínez se enojó, porque ella salió con alguien en San Diego, en Los Ángeles. Lo publican en el podcast como un tipo de burla hacia él.

“Yo no creo que tenga nada de malo que ella y yo hayamos estado juntos esos dos días y solos. Ahora pues, como que Hugo Mejuto avienta la piedra y esconde la mano, porque él era el Cupido. Él me traía mensajes de Alicia, él me decía: ‘Oye, a Alicia le gustas'”. El empresario finalizó diciendo que ahora el objetivo de Alicia y Hugo sería no provocar polémica en cuanto a que la cantante sale con otras personas. “Yo creo que se les salió de las manos el chistecito de haberme mencionado en ese podcast. Se les vino la avalancha, y ahora pues lo que quieren es que todo mundo se calle para que este proceso legal que ella tiene con su aún esposo no pase a mayores, ¿no?”

