Las dos monedas que dispararían su valor si Trump deja de acuñar centavos

En una declaración reciente a través de su red social Truth Social, el presidente Donald Trump aseguró que instruiría al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que detuviera la producción del centavo, debido a las preocupaciones sobre su costo. Esto ha generado un debate sobre el futuro de las monedas de bajo valor en el país. Los coleccionistas se preguntan si la eliminación de este pequeño componente de la moneda podría disparar el valor de otras monedas existentes.

Aunque aún no se sabe con certeza qué sucederá, existen algunas monedas que podrían ver un aumento significativo en su valor si la producción del centavo cesa, especialmente en el caso de los centavos de 2025 y las monedas pre-1983.

Los centavos de 2025: una apuesta a la rareza

El centavo de Lincoln Shield de 2025 podría convertirse en una moneda altamente codiciada, especialmente si se confirma que será el último en ser acuñado en los Estados Unidos. Esto convertiría al centavo de 2025 en una pieza de colección única, lo que podría disparar su precio en el mercado.

Según listados en eBay, algunos ejemplos de esta moneda con una calificación de calidad PF70 (proof grade 70) y DCAM (deep cameo) ya se han vendido por $75 dólares. Este precio podría incrementarse de manera exponencial si la Casa de la Moneda de los EE.UU. termina definitivamente con la producción del centavo.

Además, los rollos completos de estos centavos de 2025 están siendo vendidos por entre $15 y $22 dólares, lo que podría hacer que sean una inversión interesante para aquellos dispuestos a enviar las monedas a los servicios de certificación para su evaluación.

Monedas pre-1983: un tesoro de cobre en espera

Las monedas de 1 centavo fabricadas antes de 1983 contienen un 95% de cobre, un material cuyo valor ha aumentado considerablemente con el paso de los años. Actualmente, es ilegal derretir los centavos para extraer su cobre, pero esto podría cambiar si el gobierno de EE.UU. decidiera levantar esta prohibición. Si esto sucediera, los especuladores que han acumulado grandes cantidades de centavos pre-1983 podrían encontrar que su inversión en cobre se vuelve muy rentable.

Adam Youngs, de Portland Mint, mencionó que está vendiendo grandes lotes de estas monedas a precios descontados, esperando que su valor aumente cuando las regulaciones cambien. La posibilidad de que el precio del cobre suba, junto con la eliminación de la prohibición de derretir los centavos, podría hacer que estos centavos se conviertan en un pequeño “mina de cobre” para quienes hayan apostado por ellos.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta predicción. Philip Diehl, exdirector de la Casa de la Moneda de los EE.UU., señaló que la eliminación del centavo no necesariamente afectaría la prohibición de derretir las monedas, ya que el valor relativo del cobre no es tan alto como para justificar la producción masiva de monedas para su fundición. A pesar de estas dudas, muchos inversores siguen apostando a que la situación cambiará.

Varios expertos en metales preciosos han compartido su opinión sobre el impacto potencial de la eliminación del centavo en el mercado de las monedas.

Brent Bidwell, de Coin City, comentó al sitio GOBankingRates que si la producción de centavos se limita significativamente, podría transformarse en una moneda coleccionable. Esto abriría un mercado para monedas de alta calidad y rollos de centavos sin circular.

Por otro lado, Jared Walker de Fluidic Metals sugirió que los sets de prueba baratos que incluyan el centavo de Lincoln de 2025 podrían convertirse en una interesante inversión especulativa.

Con todos estos factores en juego, queda claro que las monedas de 1 centavo, tanto las de 2025 como las pre-1983, podrían volverse piezas muy valiosas en el mercado de coleccionistas si se confirma la desaparición del centavo.

