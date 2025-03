Líderes religiosos denuncian que los recortes a Medicaid dañarían a miles de familias vulnerables

Josephine Ríos es una abuela de 55 años que teme por la salud de su nieto Elijah si se hacen efectivos los recortes millonarios del gobierno federal a los programas de Medicare y Medicaid.

Elijah, de 7 años de edad, nació con parálisis cerebral y sus tratamientos cuestan un promedio de $5,000 dólares mensuales que paga Medicare.

“Si se pierde el seguro, habrá un riesgo para la vida de mi nieto”, declaró Josephine, a La Opinión. “Si no tiene su medicina va a tener convulsiones que a veces no paran en una hora”.

La abuela, residente en la ciudad de Tustin, informó que el pequeño Elijah no puede relajar sus piernas para poder trotar o caminar; no puede comer solo ni mover las manos por sí mismo.

“Si le quitan la aseguranza, pueden hasta quitarle la vida”, dijo la señora Josephine, quien incluso ha viajado a Washington para testificar en el Congreso sobre la urgencia de “sacar las manos fuera de Medicaid”.

Josephine Ríos (d) es una abuela de 55 años que lucha por la salud de su nieto. Crédito: Cortesía

Además del niño, el trabajo de Josephine en el hospital Kaiser Permanente está en riesgo, porque ella trabaja en el área donde se realizan operaciones a pacientes que solo cuentan con Medical.

“Son gente mayor de edad, no van a tener cómo enfrentar los pagos de una aseguranza”, dijo. “Es como si los estuvieran condenando a muerte. No quieren tratar de ayudar a la gente que apenas andan con cheque a cheque; quieren ayudar a los ricos y que se jo*an los pobres”.

Situaciones como la señora Ríos llevó a algunos líderes religiosos y activistas del condado de Orange a declarar una “emergencia moral” por los recortes propuestos en el Congreso de Estados Unidos a los programas de Medicare y Medicaid, del cual dependen unos 162,000 niños, veteranos, adultos mayores, personas con discapacidad y familias trabajadoras de bajos recursos del condado de Orange.

Frente a este panorama, la semana pasada (unos días antes del voto en la Cámara de Representantes sobre el presupuesto) instaron a la congresista republicana Young Kim, representante del Distrito 40 de California, para que se comprometa a trabajar para revertir el rumbo antes de que sea demasiado tarde y puedan salvarse vidas.

A pesar del vaticinio, la congresista Kim había votado a favor de una resolución presupuestaria a fines de febrero para aprobar recortes de $880,000 millones, que desmantelaría importantes servicios sociales, incluido Medicaid, que brinda seguro médico a más de 72 millones de estadounidenses.

Elijah de 7 años nació con parálisis cerebral. Crédito: Cortesía

Este recorte millonario representa una compensación para los conservadores multimillonarios y aliados del presidente Donald Trump. Los beneficios a las grandes corporaciones agregarían hasta $15,000 millones al déficit nacional.

“Nos pronunciamos en este momento, porque en una democracia podemos expresar nuestra perspectiva religiosa”, dijo a La Opinión, el pastor Nathan Hill, pastor principal de Church of the Foothills de Santa Ana.

“Podemos alzar nuestra voz y pedir a los líderes que sean valientes y lideren en tiempos difíciles.”, añadió. “Sé que enfrentamos muchos desafíos como nación y que todos debemos colaborar para cuidarnos mutuamente en estos momentos”.

Para el pastor Hill, el voto en el Congreso significa “una emergencia moral”, y espera que la representante Kim escuche a sus electores, después de que tuvieron varias asambleas públicas y la gente escribió y llamó a su representante electa.

“Ella ya emitió una declaración, así que creo que al menos nos está escuchando a algunos”, dijo el pastor Hill. “Para nosotros, como líderes religiosos, es importante que encontremos la valentía y defendamos a las personas que nos rodean y que necesitan esta atención vital. Así que seguiremos hablando hasta que los líderes de ambos partidos nos escuchen y hagan lo correcto”.

La congresista Kim reconoció que los estadounidenses viven actualmente bajo un sistema de salud “ineficiente” que les impone a ellos y a sus familias costos excesivos.

“Si bien creo que un sistema único de salud universal no es la solución, me comprometo a trabajar en el Congreso para garantizar que todos tengan acceso a atención y tratamiento médicos asequibles y de alta calidad”, escribió la congresista en su página oficial.

“Los estados deben tener mayor influencia para implementar programas de Medicaid que se adapten mejor a sus circunstancias, a la vez que se les exige un estándar más alto para garantizar que sus ciudadanos puedan acceder de manera eficiente a una atención médica de calidad”.

Quiero dejar muy en claro, agregó “que entiendo la importancia de Medicaid para que muchos en nuestra comunidad accedan a los servicios de salud”, declaró a La Opinión.

Agregó que el sistema de salud necesita “modernizarse” y aseguró que trabajaría en el Congreso para garantizar que se priorice la elección del paciente “y que se eliminen o reformen los programas ineficientes para reducir el costo de los medicamentos recetados y el tratamiento médico, de modo que todos puedan acceder a la atención que merecen”.

El pastor Nathan Hill subrayó que reza para que los congresistas tengan la voluntad política de no dañar a nadie.

“Estos líderes no están ahí para servir a quienes solo están de acuerdo con ellos o a la gente de su partido, sino que están para servir a todos, especialmente a las personas vulnerables, en particular a las personas con discapacidad, veteranos, personas mayores, o quienes no tienen ingresos para pagar su propia atención médica y necesitan estos recursos para sobrevivir”, dijo el clérigo.

“Tienen que recordar que tienen la responsabilidad de servir a todos en sus distritos, especialmente a los vulnerables”.

A pesar de los esfuerzos y peticiones de los líderes religiosos y activistas, el martes 11 de marzo la congresista Kim, contrario a su argumento, fue uno de los 217 votos republicanos en la Cámara de Representantes que aprobaron los recortes al presupuesto.

‘Una decisión inmoral’

El pastor Walter Contreras, vicepresidente de la Coalición Nacional Evangélica Latina (NALEC), juzgó que los probables recortes a Medicare y Medicaid representan “una decisión inmoral, tomada por personas dispuestas a poner en riesgo la vida de muchas personas”.

“Los ancianos con enfermedades terminales serían perjudicados en gran manera”, añadió. “También aquellos que necesitan sobrevivir en un centro de rehabilitación o que requieren de ciertos servicios que son vitales para su salud, o quienes están en sus últimos momentos de vida…Estamos acelerando la muerte de las personas de una forma muy inmoral”.

