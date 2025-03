Rainbow Six Siege X: La apuesta de Ubisoft para competir con Call of Duty

Ubisoft ha anunciado una evolución significativa en su popular shooter táctico con el lanzamiento de Rainbow Six Siege X. Esta actualización busca posicionarse como un competidor directo de líderes del género como Call of Duty, introduciendo mejoras sustanciales y adoptando un modelo free to play que promete atraer a una audiencia más amplia.

Transición al modelo Free to Play

Una de las decisiones más destacadas de Ubisoft con Rainbow Six Siege X es la adopción del modelo free to play. Esta estrategia, similar a la implementada por títulos como Counter-Strike 2, elimina la barrera de entrada para nuevos jugadores, permitiendo que cualquiera pueda unirse al juego sin costo inicial. La monetización se centrará en la venta de pases de batalla, aspectos cosméticos y contenido adicional, garantizando que las compras sean opcionales y no afecten la competitividad del juego.

Mejoras visuales y técnicas

Rainbow Six Siege X introduce “Dual Front”, un modo de juego permanente que enfrenta a dos equipos de seis jugadores en el mapa más grande jamás diseñado para la franquicia. Este modo incorpora eventos dinámicos y la posibilidad de reaparición durante las partidas, añadiendo una capa adicional de estrategia y dinamismo que enriquecerá la experiencia de juego.

Además, Ubisoft ha realizado una renovación visual completa. Los gráficos han sido actualizados para aprovechar al máximo las capacidades de las consolas de nueva generación y las PC de alta gama, ofreciendo texturas más detalladas, iluminación mejorada y efectos visuales más realistas. Estas mejoras buscan proporcionar una experiencia inmersiva que esté a la altura de los estándares actuales en la industria de los videojuegos.

Participación de la comunidad y beta cerrada

Para involucrar a la comunidad en el proceso de mejora, Ubisoft ha organizado una beta cerrada de Rainbow Six Siege X del 13 al 19 de marzo en PS5, Xbox Series y PC. Los jugadores interesados pueden obtener acceso viendo el R6 Siege X Showcase y consiguiendo un Twitch Drop. Esta iniciativa permite a los desarrolladores recopilar comentarios valiosos de los jugadores antes del lanzamiento oficial, asegurando que el producto final satisfaga las expectativas de la comunidad.

Con Rainbow Six Siege X, Ubisoft busca competir directamente con títulos líderes en el género de los shooters, como Call of Duty. Las mejoras introducidas y el cambio al modelo free to play están diseñados para atraer tanto a jugadores veteranos como a nuevos usuarios, ampliando la base de jugadores y fortaleciendo la posición de la franquicia en el mercado.

