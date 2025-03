6 maneras sorprendentes de usar jabón para lavar platos en tu hogar

Puedes limpiar manchas de tinte para el cabello y arreglar bisagras de puertas que rechinan

El jabón para platos es el héroe que no sabías que necesitabas.

By Angela Lashbrook

Hay algunas tareas que no requieren que compres un producto especializado para completarlas. El jabón para platos, que la mayoría de nosotros tenemos en casa, puede ser la solución a una gran cantidad de problemas, ya sea como primera opción o como un recurso de emergencia. Sigue leyendo para descubrir cómo puedes sacarle el mayor provecho a una botella de jabón para platos.

El jabón para platos puede quitar el tinte para el cabello de tu piel

Si tú (o tu hijo) tienen un desastre de tinte para el cabello en las manos, el jabón para platos podría ser la solución que buscas. Según L’Oreal Professional, mezcla una cantidad de bicarbonato de sodio del tamaño de una moneda de diez centavos con jabón para platos hasta formar una pasta. Frótala en tus manos manchadas y luego enjuágalas con agua tibia o caliente. ¡Adiós, mancha rebelde!

El jabón para platos es un excelente limpiador de brochas de maquillaje

No hace falta comprar un limpiador de brochas especial para tus brochas de maquillaje; el jabón para platos puede hacer el trabajo. Solo mezcla una parte de aceite de oliva y dos partes de jabón para platos en un recipiente pequeño y usa esta mezcla en lugar de un limpiador comercial.

El jabón para platos puede ser un insecticida suave

¿Tienes un problema de pulgones? Usa jabón para platos.

Aunque no está claro exactamente cómo funciona este truco, la teoría es que “el jabón descompone la capa externa de los insectos, provocando que se deshidraten y mueran, todo esto sin los productos químicos agresivos que se encuentran en muchos pesticidas comerciales”, dice Carylanne Brown, experta en limpieza de Grove Collaborative.

“Simplemente mezcla unas cucharaditas de jabón para platos con agua en una botella rociadora, agita bien y rocía sobre las plantas afectadas”, dice Brown. Ella recomienda usar jabón para platos hechos con ingredientes naturales por seguridad y respeto al medio ambiente.

El jabón para platos puede acabar con el rechinido de una puerta

Si tienes una puerta que despierta a la familia cada vez que se abre, considera aplicar un poco de jabón para platos en la bisagra. Según HardwareSource, la división de bisagras de la tienda especializada San Diego Hardware, puedes aplicar un poco de jabón para platos a los pasadores de las bisagras después de haberlos retirado de la puerta para limpiarlos.

El jabón para platos puede destapar un drenaje

Todos los plomeros con los que he trabajado prefieren evitar productos como Drano, pero a veces en verdad necesitas destapar el drenaje y no tienes una serpiente o un destapacaños a la mano. Ahí es cuando entra el jabón para platos. “Cuando se vierte por el drenaje, el jabón ayuda a descomponer la grasa, el aceite y los restos de comida que provocan obstrucciones”, dice Brown. “Para obstrucciones menores, simplemente vierte una cantidad generosa de jabón para platos en el drenaje, seguido de agua caliente. Déjalo reposar durante unos minutos, luego enjuaga con más agua caliente para eliminar la obstrucción”.

El jabón para platos puede reducir la condensación en las ventanas

Si estás planeando cocinar pasta durante una semana, o te gusta tomar baños largos, la condensación en las ventanas puede convertir tu hogar en un invernadero lleno de vapor. Una vez más, el jabón para platos es tu aliado. “La condensación en las ventanas puede provocar el crecimiento de moho, exceso de humedad y provocar incomodidad en tu hogar”, dice Brown. “Un remedio efectivo pero poco común es usar jabón para platos. Al mezclar una pequeña cantidad de jabón para platos con agua tibia, puedes limpiar las ventanas para crear una capa delgada que protege. Esta capa ayuda a que la humedad se distribuya de manera más uniforme al reducir la tensión superficial, evitando que se acumule en gotas y facilitando que el agua se evapore”. Sin embargo, esta es una solución temporal y, si la condensación es un problema constante, es posible que tengas que monitorear los niveles de humedad en tu hogar y, si es necesario, mejorar su aislamiento.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.