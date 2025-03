Narcos que fueron parte de la extradición masiva comenzaron a hablar en EE.UU.

Aunque entre los 29 narcotraficantes que formaron parte de la extradición masiva a Estados Unidos destacan Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas, hay otros delincuentes que podrían brindar información valiosa.

Incluso parece que algunos de ellos ya comenzaron a hacerlo, tal como lo informó Ron Johnson, nominado como Embajador de EE.UU. en México, quien aseguró que algunos de los criminales extraditados han dado información que derivó en arrestos.

Durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Johnson destacó la reunión entre funcionarios de seguridad de México y EE.UU. ocurrida hace dos semanas.

“Como resultado de esa reunión, vimos la extradición de 29 criminales involucrados en algunas de las actividades que perjudican a los estadounidenses. Y creo que ya han ocurrido arrestos adicionales con base en información que ya se obtuvo de ellos, y creo que veremos más”, declaró.

Pero no solo eso, pues además de los arrestos, dijo que los operativos contra el narcotráfico habrían llevado recientemente a algunos narcotraficantes a esconderse, palabras que coinciden con notas de prensa como la publicada por el diario The New York Times el 2 de marzo.

“Otro hecho que ha ocurrido en México es que las autoridades mexicanas han reforzado la seguridad contra los cárteles. Estoy escuchando rumores de que algunos miembros de los cárteles se resisten a abandonar sus cuarteles y eso es una muy buena noticia”, agregó Johnson.

Johnson es un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU., especialista de asuntos de inteligencia en América Latina y quien ha sido propuesto para el cargo de Embajador en México.

En la misma comparecencia, señaló que no descarta que Estados Unidos lance una acción militar a territorio mexicano contra los cárteles.

“Creo que cualquier decisión sobre tomar medidas contra los cárteles dentro de México, nuestro primer deseo sería que se hiciera en colaboración con nuestros socios mexicanos”, comentó.

“Dicho esto, sé que el Presidente Trump se toma muy en serio su responsabilidad de salvaguardar la vida de los ciudadanos estadounidenses, y si llegase a darse un caso en que la vida de ciudadanos estadounidenses estuviera en riesgo, creo que todas las cartas están sobre la mesa”, añadió Johnson.

