Cocinar un huevo frito puede parecer una de las tareas más sencillas en la cocina. Sin embargo, a pesar de los años de práctica, muchas personas siguen enfrentándose al molesto problema de que los huevos se adhieran a la sartén. Por fortuna, entre la gran variedad de trucos existentes para evitar esta situación, hay un ingrediente comprobado que puede solucionar el problema de una vez por todas: la harina de trigo.

Este ingrediente, presente en la mayoría de los hogares, ha sido utilizado por diversos expertos en gastronomía, como la chef 1A, quien, a través de su canal de YouTube, ha demostrado su eficacia para evitar que los huevos fritos se peguen a la sartén.

A pesar de lo que pueda parecer, este método es muy sencillo y solo requiere una pizca de harina de trigo y un poco de paciencia para obtener huevos fritos perfectos.

Los huevos son una fuente importante de colina. Crédito: ROMAN ODINTSOV | Pexels

¿Cómo evitar que los huevos se peguen en la sartén?

El truco para conseguir huevos fritos perfectos comienza con el procedimiento clásico de preparación. Primero, coloca una sartén sobre la estufa y deja que se caliente gradualmente.

Después, vierte un poco de aceite en la sartén hasta cubrir toda la superficie. El uso de la harina también reduce la necesidad de usar demasiado aceite, lo que lo convierte en una opción más saludable.

Una vez que el aceite esté caliente, espolvorea una pequeña cantidad de harina sobre él, distribuyéndola de manera uniforme.

Por último, rompe el huevo directamente sobre la sartén y deja que se cocine durante unos minutos. Dependiendo de la preferencia de cada persona, se puede voltear el huevo para que se cocine también por el lado superior. Cuando alcance la cocción deseada, retíralo con una espátula.

Gracias al uso de la harina, el resultado final ofrecerá una textura especial, con un exterior dorado y una yema suave y cremosa. Esto se debe a que la harina permite que la clara se cocine de manera uniforme.

Los huevos, los arándanos y el aguacate proporcionan sustancias que benefician la salud cerebral. Crédito: Jenna Hamra | Pexels

Además de garantizar una cocción perfecta, este pequeño truco facilita la limpieza de la sartén, ya que reduce la cantidad de aceite utilizada y evita que los residuos se adhieran.

No obstante, es importante no excederse con la cantidad de harina, ya que podría adquirir un tono marrón y alterar ligeramente el sabor y la textura del huevo, lo que podría no ser del agrado de todos.

