Trabajadora del campo denuncia la deportación exprés de su esposo

Jesús nunca creyó que ‘la Migra’ lo pudiera detener, cuando su esposa María le contaba sus preocupaciones, le decía que estaba loca.

“La verdad yo sí pensaba que Migración nos pudiera agarrar, y le platicaba a él. No me creía. ‘No es cierto, migración no anda’, me decía. Yo le respondía, ‘si aquí anda en Oxnard’. Él volvía a repetir que no era cierto, que estaba loca, y que eso no iba a pasar”, dice María, una trabajadora del campo.

Pero pasó. El 7 de marzo, alrededor de las seis de la mañana, Jesús fue detenido por agentes de migración que iban a bordo de dos vehículos.

Llevaba como cinco minutos que había salido de su casa rumbo a su trabajo en la construcción, cuando los vehículos del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) lo cercaron y lo obligaron a detenerse.

“Como que ya lo tenían vigilado, y estaban esperando el momento para arrestarlo”, dice María.

Elaine Y., voluntaria de la VC Defensa platica con María. (Cortesía VC Defensa)

La pareja son inmigrantes indocumentados de Oaxaca, residentes en Oxnard. María lleva 18 años en el país y Jesús tenía 15 años. Tienen una hija de 12 años. Ambos emigraron juntos a California, pero debido a asuntos familiares, él regresó por un tiempo a Oaxaca, pero hace 15 años, volvió para quedarse.

María tiene 45 años y Jesús 40.

Para esta historia, María pidió que no se revelaran sus verdaderos nombres.

“Yo iba manejando a mi trabajo en el campo, cuando recibí una llamada, pero salía que era de Ventura y no contesté. Era Jesús que intentaba llamarme para avisarme que lo habían detenido. Me volvió a llamar como a las nueve de la mañana cuando yo estaba en el campo trabajando”.

Esta vez María sí contestó.

“Le dije ‘no firmes nada, permanece callado’. Hizo todo eso. De todas maneras lo arrestaron. Le pidieron su identificación. Les mostró la licencia de manejo AB60 que llevaba. También traía la matrícula consular”.

Jesús fue detenido sin que los agentes les mostraran una orden de arresto.

María no pudo contener la tristeza al enterarse de la detención de su esposo.

“Me puse a llorar en ese momento. No me lo esperaba. Tenía apenas tres días de haber entrado a trabajar en un campo de blueberries (moras). Él estaba muy triste, preocupado”.

Dice que su esposo no tenía órdenes de deportación, pero si quedó en su expediente cuando un día la policía lo detuvo y le puso una sanción por conducir sin licencia de manejo.

Fue hasta la noche del día del arresto de Jesús, que María pudo ponerse en contacto con una abogada de la VC Defensa, un grupo de voluntarios que patrullan el condado de Ventura en busca de los agentes de migración para evitar el arresto de inmigrantes.

“Como ya era tarde, la abogada me dijo que mañana íbamos a hacer todo lo posible por ayudar a que Jesús fuera liberado”.

Pero cuando el mañana llegó, ya era demasiado tarde.

“Al otro día de su detención, ya estaba en Tijuana. Lo sacaron ese mismo día, sin darle oportunidad de nada”.

Jesús le llamó para darle la mala noticia.

“Ya me deportaron, me dijo muy triste. Yo estaba igual de desconsolada”.

Su esposo estuvo en un albergue del gobierno mexicano en Tijuana, y le ofrecían pagarle el boleto para irse a Oaxaca, pero ha decidido quedarse en la frontera y buscar un trabajo.

Al desconsuelo de María por el arresto y la deportación exprés de su compañero, se suma la preocupación de no saber cómo le hará para cubrir los gastos de su casa, de hoy en adelante.

“Mi esposo era el principal proveedor y dependía de él. Yo acababa de empezar a trabajar, y no me dan trabajo todos los días de la semana en el campo. Depende de cómo esté el clima”, dice.

Añade que prácticamente está sola sin el apoyo de nadie, y con muchas cuentas por cubrir.

“Tenemos un carro que estábamos pagando. Lo voy a devolver a la agencia. Luego tengo que pagar la renta, y ahora está todo muy caro”.

La necesidad llevó a María a abrir una cuenta en el sitio GoFundMe para ayudarse un poco con los gastos. Puedes apoyarla con donativos, visitando: Support family after ICE unjustly deported their father.

Los fondos serán usados para el pago de la renta y gastos generales.

La meta de recaudación

Leonardo Martinez, un voluntario de VC Defensa dice que la meta es recaudar $10,000 para apoyar a María y que se pueda sostener durante algún tiempo.

“La VC Defensa somos una red de respuesta rápida en el condado de Ventura con alrededor de 200 voluntarios que recorren las calles a partir de las seis de la mañana. Cuando nosotros supimos de este caso, ya era muy tarde, ya habían dejado a Jesús en Tijuana”.

Afirma que hace dos semanas lograron evitar el arresto de un inmigrante al llegar con teléfonos y cámaras para grabar; pero desafortunadamente lo que no han podido evitar son los despidos de trabajadores inmigrantes.

“En una carnicería muy conocida de Ventura llegaron a pedir los papeles del Seguro Social de todos los empleados. El propietario habló con ellos, y les dijo que si no tenían permiso para trabajar, era mejor que se fueran por su cuenta. Despidieron a 23. Nos enteramos diez días después de lo sucedido”.

Afirma que la recomendación a la comunidad migrante es que se integren y se comuniquen en grupos de WhatsApp con los vecinos.

“Les recordamos que deben practicar con sus hijos menores sobre lo que harían si ICE llega a tocar su puerta; y asomarse por el hoyo de la puerta para ver quién es; y recuerden que no pueden detener a nadie si no hay una orden de arresto”.

Dice que ante la presencia de ICE mucha gente se congela, y ellos aconsejan que no digan nada ni firmen nada.

Otras de las cosas que han hecho como grupo es repartir hojas que muestran sobre como se ve una orden de arresto para que no se dejen engañar por los agentes de migración, y también han repartido tarjetas rojas y llevado a cabo talleres para que los inmigrantes conozcan sus derechos.