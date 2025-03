Aparece ‘La vida después del cruce’ de María Luisa Arredondo

Las mexicanas que viven en Estados Unidos suman 5.5 millones, lo que las convierte en el grupo de mujeres migrantes más numeroso de este país.

Pero, más allá de estas cifras, cabe preguntarse: ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué las impulsó a emigrar? ¿Cómo cruzaron la frontera? ¿Qué retos han enfrentado para adaptarse a una sociedad que no siempre las ha recibido con los brazos abiertos?

En su nuevo libro titulado “La vida después del cruce”, la periodista mexicana María Luisa Arredondo entrevista a catorce de estas mujeres para ahondar en un tema sobre el que se necesita arrojar más luz desde distintas perspectivas: la experiencia de ser una inmigrante mexicana en Estados Unidos en el siglo XXI.

Las historias que se presentan en el libro retratan a cada una de estas mujeres en momentos críticos de sus vidas en los que tuvieron que recurrir a toda su fortaleza, tenacidad e inteligencia para superar la adversidad y conquistar su sueño americano.

En el libro hay casos dramáticos como el de Emma Sánchez, a quien las autoridades migratorias de Estados Unidos separaron durante doce años de su esposo y sus tres pequeños hijos por haber cruzado ilegalmente la frontera entre Tijuana y San Diego. Igualmente, es trágico el caso de Mashi Nyssen, quien llegó muy jovencita a California con la idea de convertirse en bailarina de ballet y tuvo que truncar sus sueños porque fue víctima de un asalto a mano armada que casi lecuesta la vida.

Se relatan también historias extraordinarias de mujeres que, después de atravesar episodios difíciles en su vida personal, decidieron incursionar en la política. Una de ellas es Rosario Marín, quien después de tener un hijo con síndrome de Down se convirtió en activista para personas con capacidades diferentes y después llegó a ser tesorera de la nación durante el gobierno de George W. Bush. Está también el insólito caso de Josefina Dueñas, quien a pesar de haber desarrollado sordera poco después de nacer, fue alcaldesa de la ciudad de Ukiah, en el norte de California.

Otro caso excepcional es el de María Elena Serrano, quien llegó a trabajar a los campos de California con su familia cuando tenía cinco años y con el tiempo se convirtió en diputada federal plurinominal de México.

Mención aparte merece el caso de dos Dreamers, como se denomina a las personas de entre 15 y 35 años que llegaron sin documentos a Estados Unidos en la infancia. Ambas son originarias de Oaxaca. Una de ellas es Lizbeth Mateo quien, por increíble que parezca, es abogada de inmigración, aunque todavía no haya regularizado su situación migratoria. La otra es Yulissa Maqueos, quien además de ser una ardiente defensora de la música oaxaqueña, es una consumada clarinetista y directora de una banda filarmónica.

Otra impactante historia es la de Josefina López, quien tuvo que hacer uso de una enorme fortaleza para rebelarse contra el machismo en su hogar y alcanzar el sueño de convertirse en lo que es hoy: una aclamada autora de guiones de obras teatrales y películas como la famosa Real Women Have Curves.

Las historias relatadas en esta obra dejan claro que la diáspora femenina mexicana en Estados Unidos tiene un potencial formidable en términos económicos, sociales y políticos en ambos lados de la frontera. Muchas mujeres inmigrantes no solo contribuyen con su trabajo al poderío económico de Estados Unidos sino también a la economía mexicana con el envío de remesas y se han convertido en agentes de cambio trasnacional porque pueden votar y ser elegidas en los dos países.

El libro también pone de manifiesto que, para poder maximizar su poder e influencia, las inmigrantes mexicanas, en general, todavía tienen que superar numerosas barreras, como el hecho de que muchas son indocumentadas y seis de cada diez no concluyeron el nivel medio superior de escolaridad.

Pero sin duda el mayor obstáculo que tienen que superar es la discriminación que sufren por su género y su país de origen. Esto se traduce, entre otras cosas, en menos acceso al crédito, a buenas oportunidades de trabajo y a salarios justos. A ello se agregan los constantes ataques de políticos oportunistas que, con el único afán de conquistar votos, presentan a los inmigrantes como criminales, a pesar de que, a lo largo de su historia, este país ha fincado su grandeza en los hombros y el arduo trabajo de los extranjeros.

En este sentido, como dice en el prólogo la empresaria y activista Sara Zapata Mijares, el libro sirve para despertar conciencias sobre un tema que, a pesar de su importancia, no se ha estudiado como merece. “Hoy que es tiempo de mujeres, ha llegado también la hora de reconocer las innumerables aportaciones de las migrantes mexicanas en Estados Unidos”, asegura. Y agrega que los poderosos testimonios de las mujeres entrevistadas en esta obra “representan los máximos valores de la sociedad mexicana”.

La obra, publicada por Universo de Letras, que pertenece a la editorial Planeta, se puede conseguir tanto en formato impreso como digital en varias plataformas, entre ellas Amazon. También está disponible en librerías como Barnes & Noble.

Acerca de la autora

María Luisa Arredondo nació en la Ciudad de México y estudió Comunicación en la Universidad

Iberoamericana. En México trabajó para el diario La Prensa y la revista latinoamericana Visión. Emigró a Estados Unidos en 1989 y trabajó como editora para el diario La Opinión de Los Ángeles y para el sitio Independent en Español. Es analista política de varios medios, entre ellos CNN en Español, Univisión y Estrella TV. Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido están el premio Frank del Olmo de NAHJ, el premio al mejor editorial de New America Media, el premio a la mejor serie educativa de California Teachers Association y el Premio Nacional de Periodismo 2012 del Club de Periodistas de México.

Está considerada por PR Newswire como una de las cien periodistas de habla hispana más influyentes de Estados Unidos.

Fragmento del libro

Emma Sánchez: amor sin fronteras

Emma Sánchez siempre soñó con casarse por la iglesia en Guadalajara —la ciudad donde creció— rodeada de sus familiares y amigos más queridos. Se imaginaba que su padre la llevaría con gran orgullo hasta el altar, donde la esperaría sonriente y solícito, Mike Paulsen, el apuesto veterano de la Marina estadounidense que le robó el corazón desde la primera vez que la saludó con un tímido “Hi” en una parada de autobús en Vista, una pintoresca ciudad de 102,000 habitantes en San Diego, California.

Lo que Emma jamás se imaginó fue que, después de contraer matrimonio civil con Mike al mes de haberlo conocido, tendría que esperar 15 años para cumplir el sueño de unir sus vidas en una ceremonia religiosa. Menos aún se imaginó que el enlace no tendría lugar en un templo barroco o gótico de los que abundan en Guadalajara sino en el muro fronterizo que divide las ciudades de Tijuana y San Diego, el cruce más transitado del mundo.

La inusual boda tuvo lugar el 19 de julio de 2015 y atrajo la atención no solo de docenas de curiosos sino también de muchos periodistas. De las múltiples fotos que le tomaron ese día a la pareja y que se pueden ver en Internet, una en particular me llamó la atención. En ella aparece Emma, con un ceñido traje blanco de novia que resalta su esbeltez, junto a Mike, ataviado con su uniforme de gala de la Marina. Ambos sostienen con delicadeza un ramillete de rosas rojas y al fondo se aprecia la valla fronteriza, como mudo testigo de su amor. Pero, lejos de lucir sonrientes, la dulce mirada de Emma refleja tristeza y Mike aparece cabizbajo en lo que se supone debería haber sido uno de los días más felices de su vida.

Cinco años después del acontecimiento, con una candidez que desarma a cualquiera, Emma me cuenta en una entrevista realizada a mediados de 2020, la historia detrás de su boda. Se trató, confiesa, de un día de luces y sombras. Por un lado, la pareja cumplió el sueño decasarse por la iglesia, en una emotiva ceremonia en la que participaron sus tres hijos, pero ello no cambió un ápice la cruda realidad de que la familia tendría que seguir separada debido a que Emma había sido deportada a México en 2006 por haber cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos seis años antes.

––¿Cómo surgió la idea de casarte en el muro? — le pregunto.

“La idea fue mía y se me ocurrió cuando estaba en Tijuana en el grupo de DREAMers Moms, que fundó mi madrina Yolanda Varona para apoyar a madres deportadas de Estados Unidos. En una ocasión comenté que siempre había soñado casarme por la iglesia, pero la deportación me lo había impedido. En el grupo me dijeron que me apoyarían, pero se sorprendieron cuando les contesté que quería casarme en el muro”, me dice.

Aunque a primera vista la idea parecía descabellada, en realidad estuvo muy bien pensada. Dueña de una gran intuición mezclada con una mentalidad muy práctica, Emma sabía que el hecho no pasaría desapercibido. Si bien su boda no sería la primera que tendría lugar en el muro fronterizo, sí sería la primera de un infante de Marina estadounidense con una activista mexicana que se había impuesto la misión de luchar contra las leyes migratorias de Estados Unidos que cada año separan a miles de padres de sus hijos.

“Para mí era muy importante demostrar que ese muro separa familias, pero jamás el sentimiento. El amor no tiene fronteras, ni raza, ni color, ni religión. Pensé que nosotros éramos el ejemplo perfecto para demostrarle al gobierno [estadounidense] lo cruel de sus leyes de separar familias y también que no hay obstáculos, que no hay límites para el amor. Yo ya tenía nueve años de haber sido deportada cuando me casé en el muro, ya estaba casada por el civil en Estados Unidos, con tres hijos nacidos en ese país. Y a pesar de esa separación familiar de tantos años, seguimos unidos porque cuando existe el amor verdadero no importan los muros ni las leyes, nada lo separa”.

El enlace religioso bajo el rito católico tuvo, en efecto, un gran impacto mediático pues acudieron numerosos medios de información. La ceremonia se llevó a cabo en inglés y en español en el emblemático Parque de la Amistad que fundó en 1971 la entonces primera dama estadounidense Pat Nixon, como símbolo de la unión y solidaridad entre México y Estados Unidos. Hoy el parque, situado a lo largo de la frontera, es un importante punto de reunión para familias separadas por problemas migratorios.

Además de los tres hijos de la pareja, del lado mexicano asistieron el papá de Emma, dos de sus hermanos, varios grupos de activistas como Ángeles de la Frontera y DREAMers’ Moms, así como muchos veteranos deportados. Del lado de Estados Unidos pudieron presenciar la boda, a través de la barrera metálica, la mamá de Emma, otra de sus hermanas con su bebé y numerosos defensores de los indocumentados.

Al día siguiente de la ceremonia, Emma no lo podía creer: un enjambre de periodistas se había apostado frente a su vivienda con la esperanza de entrevistarla.

“Yo pensé que la boda iba a llamar la atención, pero no tanto. Afuera de mi casa, la calle estaba llena de reporteros y tenía llamadas de muchos países, no solamente de México y de Estados Unidos sino de Colombia, de Francia… incluso a raíz de todo esto nos entrevistó Don Francisco para un documental que se llamó ‘Rostros de la Frontera’”.

Pese al innegable impacto mediático de la ceremonia religiosa en el muro, prácticamente todo siguió igual para Emma y su familia que llevaban ya nueve años de estar separados.

“Después de la boda, tuvimos que regresar a nuestra triste rutina. Yo me quedé sola en la casa que me rentó mi esposo en Tijuana y él se regresó a Estados Unidos con mis tres hijos”.