Comunicado de Pumas tuvo efecto: Comisión de árbitros revisará jugadas polémicas

Luego de la polémica que se generó tras el partido que los Pumas perdieron en casa 1-3 contra Monterrey, en el que los felinos alegaron que hubo fuertes irregularidades en el arbitraje en jugadas clave que los perjudicaron, la Comisión de Árbitros de México respondió con un comunicado que analizarán las jugadas en cuestión para responder a las demandas de los universitarios.

“En atención al comunicado de la directiva de los Pumas de la UNAM enviado a esta Comisión y relativa a los hechos sucedidos durante el partido entre los Pumas y el Monterrey del día de ayer [16 de marzo de 2025], esta Comisión realizará una completa investigación para dar respuesta al club y a los aficionados, a través del análisis de las principales jugadas que generaron polémica“, menciona la misiva.

El comunicado de Pumas por el arbitraje

Esto obedeció al mensaje publicado por Pumas minutos después del silbatazo final del encuentro en el Estadio Olímpico Universitario.

“El Club Universidad Nacional expresa su más profundo rechazo y malestar por el arbitraje de hoy, tanto en cancha como en el VAR. En más de una jugada perjudicaron a nuestro equipo, con errores evidentes que fueron directamente al marcador. El futbol mexicano merece tener un arbitraje a la altura de la afición y de los clubes de la Liga MX”, alegó el conjunto auriazul.

“Somos una institución que nunca dejará de levantar la voz ante una actuación arbitral como la de hoy. Exigimos al director general de la Comisión de Árbitros, Lic. Juan Manuel Herrero, un análisis detallado de este partido y tome cartas en el asunto para que haya un crecimiento real del arbitraje en México”, continuó el comunicado de los felinos.

Las jugadas polémicas del partido entre Pumas y Rayados

Sergio Ramos fue el jugador implicado en la mayoría de estas jugadas que dividieron opiniones, en una de las más polémicas, en un tiro de esquina, tuvo un encuentro ríspido en la marca con ‘Licha’ Magallán en el área de Pumas, pero el español lo derribó con un movimiento que recordó más la lucha libre mexicana que el fútbol, ante los ojos cercanos del silbante central, quien dejó correr las acciones.

Pero Magallán no fue el único que se llevó “un recuerdo” de Ramos, ya que Pablo Bennevendo también recibió un codazo y un golpe del español, al igual que Ángel Azuaje, quien sufrió varios pisotones del zaguero blanquiazul.

Dejando de lado a Sergio Ramos, las otras jugadas polémicas que presuntamente perjudicaron a Pumas fueron más de un gol anulado, siendo el más controvertido el de Rogelio Funes Mori, además de un supuesto penal que no se marcó sobre el mismo jugador y un “dudoso” penal que sí les marcaron en contra.

La molestia de Efraín Juárez por el arbitraje y la actitud de Sergio Ramos

Finalmente, Efraín Juárez le echó más leña al fuego en conferencia de prensa al final del partido, cuando fue tajante al decir que Sergio Ramos debió ser expulsado desde el minuto 20 cuando le dio el codazo a Pablo Bennevendo.

“El central de ellos tiene que estar fuera al minuto 20, se llame como se llame. Si lo hubiese hecho uno de nuestro país se hubiese ido al minuto 20 y no al 90 para compensar. Es lo que me molesta”, declaró el DT universitario.

“Mucha gente comemos de esto, mexicanos y extranjeros, pero hay otras cosas que no van, (Ramos) le mete un codo a un niño (Bennevendo) que un día antes había dicho que era su ídolo y esas cosas no van conmigo, eso sí no, porque yo defiendo a mi país y a nuestro futbol“, complementó.

“Me da tristeza que mi jugador declara que va a ser un honor jugar contra él y hoy le mete un codazo. He estado en su país (España), en Sudamérica, en Norteamérica y no te tratan así. No puedo permitir eso por nuestro futbol y somos todos responsables porque esas cosas son tristes. Debe ser un ejemplo siempre”, concluyó.

