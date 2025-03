Sheinbaum confirma hackeo de su teléfono celular y cuenta de correo electrónico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el hackeo de su teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico como lo reportó el The New York Times.

”Sobre el hackeo sí sí hackearon mi teléfono. No sé también quién se lo contó verdad (a la reportera Natalie Kitroeff del The New York Times). Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital. La Agencia de Transformación Digital adecuadamente la verdad se dieron cuenta del hackeo. La Agencia de Transformación Digital tomó cartas en el asunto y pues muy rápido lo revisó”, afirmó.

De acuerdo con un reportaje del The New York Times, el hackeo del número telefónico de la mandataria mexicana se realizó tras realizar la entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos el pasado 27 de febrero, sin embargo Sheinbaum aclaró que se trató de un celular que ya no utiliza actualmente como el principal.

“Ahora, ¿qué teléfono era?. Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío, que sé era mi teléfono que todavía lo guardo por ahí. Era un teléfono que conocía todo mundo. Lo guardo porque, les voy a decir por qué lo guardo, es como un cariño mi número de teléfono, porque ese número de teléfono me lo regaló Layda Sansores en el movimiento de Las Adelitas en el 2008, porque yo usaba un teléfono que compraba crédito, yo trabajaba en la UNAM entonces, y compraba crédito y se me acababa el crédito, bueno ya saben como, recarga, se me acababa el crédito y luego no me podían llamar por teléfono, entonces Layda me dijo, era senadora entonces, ´te voy a regalar este teléfono y yo te lo voy a pagar para que no tengas ese problema´”, comentó.

“Después ya lo hice mío, ya no lo pagaba Layda como a los tres años, entonces ya lo puse a mi nombre y fui Jefa Delegacional en Tlalpan, entonces muchos vecinos en Tlalpan tienen ese teléfono y todavía me hacen gestiones, que si falta agua, que si la luz, que si no se qué, entonces tengo comunicación con los vecinos de Tlalpan. Entonces lo mantuve como Jefa de Gobierno, entonces ese teléfono lo tiene muchísima gente que se quiere comunicar conmigo, pero es un teléfono que ya no uso digamos para mi comunicación más personal pues porque lo tiene todo mundo tanto que salió en el periódico qué número de teléfono era”, precisó.

Sobre el correo electrónico hackeado, Sheinbaum Pardo argumentó que se trató de la cuenta que abrió en el servidor de Yahoo.

“Es una cuenta muy antigua, que tienen muchísimas personas, y aparte tengo la cuenta del Gobierno, que esa tiene todas las condiciones de seguridad y demás, entonces así fue, en efecto, no sé cómo conoció esta reportera del hackeo”, dijo.

La jefa del ejecutivo mexicano no dejó de cuestionar el artículo del The New York Times que llevó por nombre ‘Eres dura: cómo Sheinbaum se ganó los elogios de Trump’, donde además de revelar el hackeo a su teléfono también se informó sobre las llamadas que hizo con Donald Trump para negociar la aplicación de aranceles a México.

“No sé de dónde saca la información de la llamada con el presidente Trump, no sé quién se la dio, ahí hay algunos temas que son ciertos, que en general los he contado aquí en la mañanera y que no tengo nada que esconder, y otros temas que no sé de dónde los sacó porque no son reales”, señaló.

