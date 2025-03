Cuándo es el último día para declarar impuestos en 2025

Seguimos en plena temporada de impuestos, aunque el tiempo no deja de avanzar, por ello, debes estar prevenido del último día en el que puedes declarar impuestos. De antemano, te podemos decir que solo te queda menos de un mes para hacerlo.

Si aún no has presentado tu declaración de impuestos, es importante que sepas que el 15 de abril de 2025 es la fecha límite para declarar y pagar tus impuestos correspondientes al año fiscal 2024. Si no cumples con este plazo, podrías enfrentar penalizaciones y cargos adicionales.

¿Qué sucede si no presentas tu declaración antes del 15 de abril?

Si no presentas tu declaración a tiempo, el IRS aplicará una multa por retraso en la presentación de los impuestos. Esta sanción es del 5% del monto adeudado por cada mes de retraso, con un máximo del 25% de lo que debías originalmente.

Además, el saldo no pagado generará intereses diarios que se acumulan a una tasa de 3% anual. Es importante que si sabes que no podrás cumplir con la fecha límite, tomes acciones para evitar que la multa se acumule.

¿Qué alternativas tengo si no puedo declarar a tiempo?

Si necesitas más tiempo para preparar tu declaración, puedes solicitar una prórroga automática. Para hacerlo, debes presentar el Formulario 4868 del IRS antes del 15 de abril.

Esta prórroga te otorga hasta el 15 de octubre de 2025 para presentar tus impuestos sin enfrentar una multa por demora en la declaración.

Sin embargo, recuerda que esta prórroga solo extiende el tiempo para presentar tu declaración, pero no te da más tiempo para pagar lo que debes. Si tienes impuestos pendientes, deberás pagar la cantidad estimada antes del 15 de abril para evitar cargos adicionales.

¿Qué pasa si no pago mis impuestos a tiempo?

Aunque esta información parezca repetitiva, es importante tenerla muy clara. Aun cuando solicites una prórroga automática para presentar tu declaración de impuestos hasta el 15 de octubre, debes pagar tus impuestos.

Si no pagas la cantidad total de impuestos adeudada para el 15 de abril, además de la multa por presentación tardía, el IRS comenzará a aplicar intereses sobre el saldo pendiente. La tasa de interés es del 3% anual, y se calcula diariamente.

Es recomendable que, si tienes un saldo pendiente, aunque no sepas de cuánto es la cantidad de impuestos totales que debas, realices un pago estimado antes de la fecha límite para reducir el impacto de los intereses.

¿Qué contribuyentes tienen hasta el 15 de octubre para declarar y pagar impuestos sin penalizaciones?

El IRS otorga extensiones adicionales a aquellos contribuyentes que han sido afectados por desastres naturales.

Hasta el momento, solo los residentes de ciertas zonas de California, afectadas por los incendios forestales en enero de 2025, tienen hasta el 15 de octubre de 2025 para presentar sus impuestos sin penalizaciones adicionales.

Si crees que podrías calificar para una extensión debido a algún desastre, debes verificar si el IRS ha anunciado fechas extendidas para tu área.

Si tienes dudas sobre el proceso o necesitas ayuda para llenar tus formularios, considera acudir a un profesional de impuestos que pueda guiarte. Recuerda: el 15 de abril es la fecha clave para la gran mayoría de los contribuyentes estadounidenses.

