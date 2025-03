Gal Gadot brilla en el Paseo de la Fama de Hollywood pese a las protestas

La actriz israelí Gal Gadot celebró un nuevo hito en su carrera al recibir su estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood.

La protagonista de ‘Wonder Woman’ se mostró emocionada durante la ceremonia, que tuvo lugar en el icónico Hollywood Boulevard. Sin embargo, la ocasión no estuvo exenta de tensiones, ya que manifestantes con opiniones encontradas sobre el conflicto en Medio Oriente se hicieron presentes en el evento.

Acompañada por su familia, amigos y figuras del mundo del cine, Gadot subió al estrado para compartir su emoción con el público. “Sólo soy una chica de un pueblo de Israel. Esta estrella me recordará que, con trabajo duro, pasión y un poco de fe, todo es posible”, expresó la actriz conmovida. Su discurso reflejó el largo camino que ha recorrido desde sus inicios en la industria hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de Hollywood.

Alma Varsano, Jaron Varsano, Ori Varsano, Gal Gadot, Maya Varsano y Daniella Varsano posan con la nueva estrella de Gadot durante la ceremonia en el Paseo de la Fama de Hollywood. Crédito: Jordan Strauss | AP

Mientras la ceremonia se desarrollaba, grupos de manifestantes se congregaron en las inmediaciones para expresar sus posturas sobre la situación en Gaza. Pancartas y consignas llenaron el aire, con mensajes tanto en apoyo como en contra de la postura de Gadot respecto al conflicto. Frases como “Los héroes luchan como los palestinos” y “Viva Palestina” se escucharon entre los asistentes, generando un ambiente tenso en medio de la celebración.

A pesar del ruido exterior, la actriz continuó con el evento rodeada de personalidades como la directora Patty Jenkins y el actor Vin Diesel, quienes han trabajado con ella en importantes producciones. Gadot aprovechó el momento para agradecerles su apoyo en su trayectoria. “A lo largo de este viaje juntas, has sido un faro de luz y siempre me has guiado con amor y compasión”, dijo sobre Jenkins. También recordó cómo Diesel le brindó su primera oportunidad en Hollywood al incluirla en la saga ‘Fast & Furious’.

La ceremonia reafirmó el impacto que Gal Gadot ha tenido en la industria cinematográfica, consolidando su lugar entre las grandes estrellas de Hollywood, a pesar de la controversia que la rodea.

