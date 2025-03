Gana $1 millón en la lotería gracias a su hermano

En la vida, hay diferentes tipos de hermanos: el que siempre está para escucharte, el que te hace reír, con el que te peleas, el que te apoya en cada paso y, por supuesto, el que te hace ganar $1 millón de dólares en la lotería. Así le sucedió a una mujer en California, quien, sin saberlo, ganó una fortuna gracias a un gesto muy sencillo de su hermano.

Todo comenzó cuando J. Garcia, una jugadora habitual de los juegos grandes de la Lotería de California, decidió darle a su hermano $20 dólares para que comprara un boleto de lotería por ella. Sabía que él tenía una gran pasión por comprar estos boletos y, como muchas veces lo hacía, le pidió que le comprara uno.

A finales del año pasado, el hermano de Garcia llamó desde el mercado Cardenas, en Lincoln Avenue, en Corona, para contarle que ya tenía su boleto. Sin embargo, la hermana, escéptica, le pidió que raspara el boleto para ver si había ganado algo pequeño, como $5 dólares o un pase gratis para otro juego.

“Creo que ganaste”, le dijo él por teléfono.

Ella, sin creerlo, le respondió: “No, no creo”.

Fue solo cuando él le envió una foto del boleto y, más tarde, la acompañó con los formularios necesarios para reclamar el premio, que comenzó a considerar que, tal vez, su suerte había cambiado.

“Cuando llegué a casa, me mostró el boleto junto con los formularios de reclamo que había descargado”, recuerda Garcia. “Todavía no lo creía. Pero luego fui a la oficina de la Lotería de California y ellos me dijeron, ‘Sí, ganaste’. Ahí fue cuando realmente lo entendí”.

Con una mezcla de incredulidad y felicidad, Garcia aceptó que, gracias a su hermano, había ganado la impresionante cantidad de $1 millón de dólares.

Garcia, quien lleva unos cinco años jugando a los juegos de raspar, explicó que su amor por los juegos grandes de lotería se originó en su infancia, cuando jugaba el original juego de la Lotería.

Lo que ella no sabía es que jugando a la lotería de California también ayuda a recaudar fondos adicionales para la educación pública del estado.

Con respecto a los planes que tiene para su millonario premio, Garcia indicó que tiene en mente invertir en una propiedad de ingresos. Sin embargo, su primer plan es más personal:

“Voy a comprarle un carro nuevo a mi hermano”, afirmó, reconociendo que él fue el verdadero responsable de su gran fortuna.

La historia de los hermanos Garcia es una confirmación más de que solo tienes a tu familia para las buenas, las malas y los premios millonarios de la lotería.

También te puede interesar: