Musk y DOGE expulsan a funcionarios del U.S. Institute of Peace con violenta toma de posesión

El U.S. Institute of Peace (USIP) fue escenario de un dramático enfrentamiento entre un equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, el FBI y la policía de Washington D.C. y varios miembros del Instituto el lunes.

DOGE, la oficina creada por Donald Trump para recortar la burocracia federal y proceder a la eliminación total de agencias independientes como el USIP, tomó el control del Instituto de Paz de EE.UU. el lunes tras amenazar a sus funcionarios con un proceso penal.

Su presidente fue destituido de su sede con la ayuda de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, el FBI y la policía de Washington D.C., según The Washington Post.

El exdiplomático y presidente y director ejecutivo del USIP, George Moose, declaró a la prensa: «La policía de Washington D. C. se presentó en mi oficina y me dijo que era hora de que me fuera».

Al tomar el control de la institución con 40 años de antigüedad, fundada y financiada directamente por el Congreso y que emplea a unas 600 personas tanto en Washington como en el extranjero, DOGE desalojó el edificio e instaló al agente de DOGE, Kenneth Jackson, como presidente interino del USIP.

Jackson también figura como miembro de la junta directiva de varias otras agencias mucho más pequeñas que también han sido prácticamente eliminadas, y fue nominado por Trump como alto funcionario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Una intervención violenta

Funcionarios de la agencia afirman que, dado que el instituto es una organización sin fines de lucro autorizada por el Congreso y no forma parte del poder ejecutivo, ni Trump ni Musk tienen la autoridad para desmantelar sus operaciones.

“DOGE acaba de entrar al edificio —están dentro—, traen al FBI y a un grupo de policías de Washington D.C.”, declaró por teléfono Sophia Lin, abogada del instituto, mientras ella y otros funcionarios eran escoltados hacia la salida.

George Moose, quien fue despedido como presidente interino del instituto la semana pasada, pero está impugnando su despido, acusó al equipo de Musk de allanar el edificio, según The New York Times.

“Nuestro estatuto es muy claro sobre el estatus de este edificio y de este instituto”, declaró Moose a la prensa. “Por lo tanto, lo que ha sucedido hoy es una toma ilegal de control por parte de elementos del poder ejecutivo de una corporación privada sin fines de lucro”.

El equipo de Musk no entró al edificio hasta que llegaron agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, afirmó la Sra. Lin.

Funcionarios del instituto habían llamado a la policía para informar que miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental estaban invadiendo la propiedad, añadió, pero la policía, en cambio, expulsó a los líderes del instituto del edificio.

¿Qué es el Instituto Estadounidense para la Paz (USIP)?

El Instituto Estadounidense para la Paz (USIP) es un centro de estudios financiado por el Congreso.

Fue creado mediante una ley del Congreso en 1984, poco después de un enfrentamiento nuclear con la entonces Unión Soviética, con el fin de estudiar soluciones pacíficas a conflictos en todo el mundo.

Durante las últimas cuatro décadas, el USIP se convirtió en un influyente centro de estudios para el estudio de asuntos internacionales y la reunión de expertos globales en resolución de conflictos, y en una de las muchas plataformas que Estados Unidos cultivó para difundir su poder blando a nivel mundial, hasta que la Casa Blanca ordenó su desmantelamiento el mes pasado.

El personal del USIP está planeando presentar una demanda impugnando el nombramiento por parte de la administración Trump de un nuevo presidente del USIP, porque argumentan que las contrataciones y despidos eludieron los procedimientos del grupo de expertos para elegir liderazgo.

El abogado del USIP, George Foote, dijo a NPR que el edificio fue “tomado por la fuerza, por agentes de policía armados que actuaban bajo la autoridad de una resolución que vamos a conseguir que un tribunal declare inválida”.

