Diddy aconseja a Kanye West desde la cárcel en medio de su conflicto con Kim Kardashian

Sean “Diddy” Combs ha decidido compartir unas palabras de aliento con Kanye West, quien enfrenta una nueva controversia en torno a su exesposa, Kim Kardashian.

Desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra recluido, Diddy se comunicó con Ye para brindarle apoyo y motivarlo a no perder el enfoque en su carrera musical.

En un audio filtrado por The Shade Room, se escucha a Combs instando a West a volver a sus raíces artísticas y a no dejar que los problemas personales lo afecten. “Ponte detrás del micrófono, diviértete. Recorta esos samples, vuelve a tu vibra de sicario. Diviértete, vuelve a sonreír. Que se jodan esos cabrones. Te están haciendo perder el tiempo, maldita sea“, expresó el rapero.

La conversación se produce en un momento en el que Kanye ha generado polémica con el lanzamiento de su canción Lonely Roads Still Go to Sunshine, en la que su hija North West, de 11 años, tiene una participación especial. El tema ha provocado reacciones encontradas, sobre todo por la presencia de la menor en el proyecto, lo que ha avivado las tensiones con Kardashian.

Diddy, quien enfrenta serios cargos que incluyen tráfico sexual y crimen organizado, también aprovechó la llamada para reflexionar sobre su propia situación en prisión. “Esto es una mierda. Soy Puff Daddy en la cárcel. Esto es una mierda de mierda. El diablo es un mentiroso. Cuando salga y consiga esa maldita libertad, no me importa nada más que ser feliz. Y quiero que lo sientas“, dijo con determinación.

A pesar de su reclusión, Combs sigue mostrando lealtad a West y expresó su deseo de verlo triunfar nuevamente en los escenarios. “Cuando salga, quiero verte arrasar en los estadios. Necesito verte de vuelta en ese escenario, rapeando y actuando de verdad. Sueño con eso“, manifestó.

La relación, que tiene más de 20 años, entre ambos raperos ha estado marcada por altibajos, pero esta muestra de apoyo sugiere que su amistad sigue intacta.

Mientras tanto, el futuro legal de Diddy se definirá en su juicio programado para el 5 de mayo de 2025.

