Kanye West lanza una canción con su hija y Sean “Diddy” Combs, pero Kim Kardashian se opone

Kanye West compartió durante unas horas en la red social X una nueva canción, en la que participan tanto Sean “Diddy” Combs como su hija North West; esto último habría provocado un disgusto de su ex esposa Kim Kardashian, por lo que el tema ya no está disponible.

Según la revista People, el track “Lonely Roads Still Go To Sunshine” comienza con Diddy (quien actualmente se encuentra en prisión), quien dice: “Sólo quería agradecerte muchísimo por cuidar de mis hijos, amigo. Nadie se ha comunicado con ellos, nadie los ha llamado”.

Dejando ver que no estaba enterado de los escándalos que rodean a Sean, Kanye (también conocido como Ye), responde: “Absolutamente, te quiero muchísimo, hombre. Tú me criaste. Aunque no te conozca, ¿sabes a lo que me refiero?” Combs y West se conocen desde hace más de 20 años, y trabajaron juntos -como productores y compositores- de la canción “Everything I Love”, del álbum Press Play de Diddy.

En “Lonely Roads Still Go To Sunshine” también participan el rapero King (hijo de Sean Combs) y Jasmine Williams, pero el motivo por el que la canción ya no está disponible podría ser que Kim Kardashian, madre de North, registró el nombre de ésta como una marca comercial, prohibiendo así que el track se difunda más.

Kanye, quien ya no se lleva bien con Kim, también compartió capturas de pantalla de la discusión que tuvo con su ex esposa, y que el sitio TMZ dio a conocer: “No volveré a hablar contigo”, escribió el rapero, pero Kardashian reaccionó: “Te pregunté en ese momento si podía registrar su nombre. Dijiste que sí. Cuando tenga 18 años, le corresponderá. Así que para. Envié la documentación para que no apareciera en la canción de Diddy y así protegerla. ¡Alguien tiene que registrarlo!” La respuesta de West fue: “Arréglalo o voy a la guerra. Y ninguno de los dos se recuperará de las consecuencias públicas. Tendrás que matarme”.

Hasta el momento, Kanye West ha publicado varios mensajes en su cuenta de X, pero concernientes a otros temas; su perfil en Instagram no tiene posts. Desde hace varios meses el artista informó que prepara un nuevo álbum titulado Bully, que contaría con colaboraciones de otros famosos del mundo del hip hop.

