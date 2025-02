Kanye West regresa a la red social X, tras borrar sus polémicos mensajes

La semana pasada Kanye West publicó en X (antes Twitter) mensajes racistas y antisemitas, además de fotos explícitas. Todo ello provocó que su cuenta fuera desactivada, pero ahora el polémico rapero regresó a esa red social; hasta el momento no ha compartido ningún tuit.

En la cuenta del artista -también conocido como Ye– aparece la advertencia: “Este perfil puede incluir contenido que puede herir la sensibilidad de algunas personas”, ante la posibilidad de que se incluya material visual delicado. West tiene actualmente ahí poco más de 18,000 seguidores.

Kanye dejó de ser representado por la compañía 33 & West (de Daniel McCartney) debido tanto a esos tuits como a la promoción que hizo de su tienda en línea Yeezy, en la que vendía camisetas con el estampado de una esvástica a un precio de $20 dólares. Milo Yiannopoulos, vocero del artista y de la esposa de éste, Bianca Censori, dijo que la desactivación de la cuenta de X fue algo completamente voluntario: “Ye es un artista e ícono intergeneracional que continúa redefiniendo los límites de la creatividad y la libre expresión. Por el momento ha desactivado su cuenta de X”.

Ahora surge otra polémica, pues Lyor Cohen -ex director de la disquera Def Jam Recordings y jefe del área de música de YouTube– escribió una carta en la que le pide a West ser más moderado con sus comentarios: “Estoy profundamente decepcionado y preocupado por tus recientes acciones que implican el uso de símbolos nazis y retórica antisemita. Tus palabras y acciones no sólo son ofensivas, sino también apuntan a todas las personas decentes que reconocen los horrores del Holocausto y el sufrimiento de millones. Te insto a que seas más sensible al dolor que tus palabras infligen a las comunidades judías y a todos aquellos que se oponen al odio”.

Casi de inmediato, Kanye West recurrió a su cuenta de Instagram para publicar -y posteriormente borrar- su respuesta a la carta de Cohen: “Tú y toda su industria han promovido y han recibido pagos por canciones en las que los negros glorifican matarse unos a otros…pero mi camiseta es lo peor que jamás haya existido. Todos ustedes son como niñas que no se responsabilizan. Es una doble moral…Además, en primer lugar, estás demasiado arruinado como para hablar conmigo”.

