Gabriel Soto reveló si hay posibilidad de reconciliación con Geraldine Bazán

A casi un año de hacer oficial su separación de Irina Baeva, Gabriel Soto se encuentra disfrutando de la soltería y su faceta como papá. Pero, ¿cómo se encuentra su corazón y estaría dispuesto a darse una nueva oportunidad con la madre de sus hijas, Geraldine Bazán? Esto fue lo que dijo.

En medio de la promoción de su nuevo proyecto televisivo, “Monteverde”, el actor mexicano se sinceró sobre el gran papel que su ex esposa juega en su vida. Y es que a pesar de su separación, mantienen una convivencia sana y un lazo de cariño debido a las dos hijas que comparten Elissa Marie y Miranda.

A pesar de el gran cariño que le tiene, Gabriel Soto descartó la posibilidad de cualquier reconciliación en el plano amoroso: “No, no creo, ya pasaron muchos años”, dijo ante las cámaras de diversos medios.

Lo que sí aseguró es que la histrionisa cuenta con su apoyo y cuidado de por vida: “Geraldine evidentemente siempre será una persona importantísima en mi vida. Ella siempre va a ser mi familia, es la mamá de mis hijas y por ese simple hecho se merece todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi apoyo, el uno del otro“, señaló.

Para finalizar la entrevista, Gabriel Soto indicó que Geraldine Bazán fue de gran apoyo durante el difícil episodio de salud que atravesó recientemente, por lo que le está más que agradecido.

“Ella estuvo muy al pendiente cuando yo me puse mal, estuvo preocupada. Al final somos papás de dos hijas, y yo siempre lo he dicho, que nuestra prioridad, porque me atrevo a hablar por ella, siempre han sido mis hijas“, expresó el galán de la pantalla chica.

