Keith Thurman aconseja a Crawford para que intente vencer a Canelo

Keith Thurman, excampeón unificado de peso welter, aconsejó a Terence Crawford para que pueda intentar vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez cuando se enfrenten en septiembre por los títulos de las 168 libras.

En una entrevista con Fight Hype, Thurman cree que si Crawford tiene buena movilidad y habilidades defensivas ante Canelo Álvarez, evitará ser golpeado y podrá contraatacarlo.

“Crawford tiene que tener un buen trabajo de pies, buena movilidad, y mantenerse lejos de los problemas. Yo le digo a la gente que vean la pelea de Canelo contra Charlo. Sí, es cierto que Canelo dominó la pelea. Sí, también es cierto que Canelo derribó a Charlo, pero si prestan atención se van a dar cuenta que después de ese derribo, Canelo no volvió a acertar ese golpe en toda la pelea. No volvió a conectar otro golpe importante en toda la pelea. Eso quiere decir que con movilidad atlética, y con tácticas orientadas a la defensa, puedes no ser conectado por los golpes del Canelo Álvarez”, dijo.

Terence Crawford subirá dos divisiones para enfrentar a Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

“Es decir que sí existe una forma de evitar no ser golpeado por el Canelo Álvarez. Aquí el reto es que tienes que evitar ser golpeado por el Canelo Álvarez, pero al mismo tiempo tienes que encontrar la forma de tú poder golpear al Canelo Álvarez. Así que si Bud (Crawford) puede poner estos dos factores juntos: moverse con agilidad, movimiento de cabeza, tácticas defensivas, y encontrar la forma de integrar sus habilidades ofensivas, entonces tendremos una pelea muy bien cargada de acción, y una pelea realmente desafiante para Canelo Álvarez”, agregó.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

La posibilidad del duelo con el estadounidense aumentó luego del acuerdo de cuatro peleas entre Canelo Álvarez y el Turki Alalshikh. Según el jeque árabe, la disputa con Crawford será la segunda de esta unión y se está planificando para el 13 de septiembre.

Canelo Álvarez protagonizará una superpelea con Crawford en septiembre. Crédito: John Locher | AP

El primer duelo en el Riad del peleador mexicano será contra William Scull, monarca de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el sábado 3 de mayo para unificar los cuatro títulos y después -si sale victorioso- hacer la superpelea con Terence Crawford por el campeonato indiscutido.

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

