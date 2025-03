Mujer trans pidió ayuda al 9-1-1 y terminó sin vida a manos de un agente del LAPD

Rosas rojas y claveles blancos fueron distribuidas entre decenas de miembros de la Coalición Translatina quienes exigen respuestas por el asesinato “a sangre fría” de Linda Becerra Morán, una mujer transgénero que falleció días después de recibir un balazo en el pecho, el 7 de febrero, por parte del agente Jacob Sánchez del Departamento de Policía de Los Ángeles de la Estación Foothill.

En medio de la lluvia, frente al edificio del LAPD, en la calle Primera, gritaron: “¡Stop killing us!” (¡Dejen de matarnos!).

Allí, los abogados Denisse O. Gastélum y Christian Contreras revelaron la presentación de un reclamo legal a la ciudad de Los Ángeles, como preludio a una demanda por el asesinato y violación de los derechos civiles de Linda Becerra Morán.

Imagen de una captura de video donde se aprecia a Linda ante la presencia del LAPD. Crédito: Video del LAPD. | Cortesía

La querella ha sido presentada a nombre de Bélgica María Jiménez-Robles, hermana de Linda, quien viajó de Nueva York a Los Ángeles para rendirle tributo a la memoria de su hermana, quien había llegado a Estados Unidos desde hace un año y medio.

“Su vida fue arrebatada. Vengo aquí a pedir justicia. Hoy fue ella, mañana puede ser otra”, declaró la mujer entre sollozos. “Todo este dolor lo expreso para obtener justicia para Linda. Ella tenía sueños y metas aquí en este país…díganme que [su muerte] no es verdad”.

‘LAPD juró protegernos, pero no está matando’

El 7 de febrero de 2025, alrededor de las 9:40 a.m., desde un motel de la cuadra 10000 de San Fernando Rd., en la ciudad de Arleta, en el Valle de San Fernando. Linda llamó a la línea de emergencia 9-1-1 para denunciar que se encontraba en peligro.

En un video revelado por el LAPD, se escucha a Linda expresando a la operadora que estaba siendo retenida en contra de su voluntad en el hotel y necesitaba ayuda. Estaba siendo víctima de tráfico sexual.

En principio, los oficiales de la División Fooothill que arribaron al lugar parecían estar auxiliándola y reconocieron que necesitaba ayuda mental.

Sin embargo, aparentemente los elementos de la Unidad de Evaluación Mental (MEU) del LAPD nunca arribaron al lugar.

La comunidad LGBTQ recuerda con tristeza a Linda Becerra Morán. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Linda había expresado que había sido violada y golpeada repetidas ocasiones con una botella en la cabeza. Fue revisada y entre su crisis emocional expresó deseos suicidas y de causarse daño a sí misma.

En algún momento, tomó entre sus manos un cuchillo. Lo colocó en su cuello dos veces, y, un oficial le ordena: “Suelta el cuchillo”. Ella no obedeció.

De improviso, un disparo salió del arma del policia Jacob Sánchez, directo al pecho de Linda. Ella se desplomó -cuchillo en mano – en la cama y le gritaron: “¡Quédate ahí! “No te muevas!”. Linda yacía moribunda bocarriba. Fue esposada y después recibió primeros auxilios.

El reporte oficial del LAPD indica que agentes de la División de Investigación de Fuerza (FID) respondieron a la escena y están investigando este incidente.

África Barrera, una mujer transgénero, originaria de Morelos, México, opinó que la muerte de Linda Becerra Morán fue “un suceso muy fuerte”.

“Yo me vine de México porque allá están matando a muchas trans. A mí, incluso me dieron un balazo en la pierna”, dijo la chica de 26 años. “Lo que pasó con Linda fue una injusticia. Es algo que nos ha impactado a todas”.

Su amiga, Verónica Reyes, nacida en el condado de Santa Bárbara analizó que el asesinato de Linda y dijo: “fue algo trágico”.

“Yo hui de Santa Bárbara a Los Ángeles porque allá la policia es homofóbica. Se podía sentir a la gente transfóbica por todas partes, pero ahora, aquí el LAPD que juró protegernos, no está matando”.

20 días de agonía en un hospital

Linda Becerra Morán falleció 20 días después en un hospital, el 27 de febrero, cuando fue desconectada de las máquinas que la mantenían su respiración artificial.

“Peor aún, según lo dispuesto en las Instrucciones para el Jurado Civil de California/CACI 441, hubo uso negligente de la fuerza letal por parte de un oficial de paz”, indica el reclamo de los abogados.

El documento establece que: “Un oficial no debe usar fuerza letal contra personas basándose únicamente en el peligro que esas personas representan para sí mismas”.

La abogada Denisse O. Gastélum lidera la queja legal previa a una demanda de $100 millones contra el LAPD. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Además de la demanda que presentarán en contra del LAPD y la ciudad de Los Ángeles, la abogada Denise O. Gastélum indicó que el siguiente paso será entablar el próximo mes una demanda federal de derechos civiles

“Se tratará de violaciones de los derechos de Linda, amparados por la Cuarta Enmienda, a estar libre de registros e incautaciones, y estar libre de fuerza excesiva por parte de las fuerzas del orden locales”, enfatizó.

También presentarán demandas en nombre de Bélgica María Jiménez-Robles por homicidio culposo, por violaciones de la asociación familiar bajo la Decimocuarta Enmienda, y solicitarán daños y perjuicios atribuidos a la muerte prematura, dolor y sufrimiento de Linda.

“Lo que sabemos es que Linda no solo sufría una crisis de salud mental”, manifestó la abogada. “Era evidente. No solamente le dispararon y la esposaron en la cama de un motel, donde se desangró. Sobrevivió al tiroteo durante 20 días en el hospital”, expresó.

Así, solicitarán una indemnización por daños y perjuicios por 100 millones de dólares, específicamente atribuida a esa muerte, dolor y sufrimiento.

“Eso [100 millones de dólares] es lo que creemos que vale esta vida, para marcar la diferencia y para asegurarnos de que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) empiece a tratar con respeto a las personas trans, inmigrantes y personas indefensas”, subrayó la abogada Gastélum. “Eso es lo que tienen que pagar”.

“No es un incidente aislado”

En una misiva que respaldaron 25 organizaciones aliadas con Translatina Coalition, su directora ejecutiva, Bamby Salcedo, dio a conocer a la alcaldesa Karen Bass, al jefe del LAPD, Jim McDonnell, al presidente de la Comisión de Policía, Erroll G. Southers, y al fiscal de distrito del condado, Nathan Hochman que “las circunstancias que rodean el asesinato [de Linda Becerra Morán] demandan responsabilidad y acción inmediata, y compromiso para la justicia”.

“Trágicamente, la violencia que llevó a la muerte a Linda Becerra Morán no es un incidente aislado”, dijo Salcedo. “Es parte de un patrón completamente problemático de innecesaria y excesiva fuerza letal en contra de gente marginalizada, particularmente mujeres transgénero de color. Su muerte no debe ser en vano y no debe ser recibida con silencio ni demora burocrática.

La Coalición Translatina ha enviado un pliego petitorio al LAPD, a la Comisión de Policia de Los Angeles, a la oficina del Inspector General y a la ciudad, en la que exigen: rendición de cuentas para el agente Jacob Sánchez y los oficiales involucrados en la muerte de Linda.

En la misiva solicitan también, una investigación independiente y transparente; abordar la falta de coordinación del LAPD con la comunidad LGBTQ+; una investigación sobre la trata de personas y reasignación de recursos a prácticas comunitarias de respuesta a crisis.

Análisis del uso de fuerza letal

Jim McDonnell, jefe del Departamento de Policia de Los Ángeles, dijo a La Opinión que aún no había visto ninguna petición por parte de Translatina Coalition.

“Estoy al tanto del problema y de la preocupación de la comunidad por esta trágica situación en la que los agentes respondieron a una llamada de auxilio”, dijo. “[Los oficiales] Llegaron y se encontraron con la persona en la habitación. La situación se intensificó hasta el uso de la fuerza y, trágicamente, el resultado fue el que fue [se conoce]”.

McDonnell subrayó que, en este caso, “analizamos el uso de la fuerza, especialmente los que implican una muerte, con el máximo detalle”.

“Trabajamos con la oficina del Inspector General”, añadió. “Contamos con una gran cantidad de recursos internos, y creo que, en este caso, el Departamento de Justicia del Estado de California también está trabajando para analizar los hechos en torno a este caso, por lo que la investigación continuará durante un período prolongado. Los mantendremos informados sobre lo que está sucediendo y los resultados, pero sin duda, nos tomamos muy en serio cualquier uso de la fuerza”.

¿Por qué no se proporcionaron servicios de salud mental en ese incidente en particular?

“En muchos casos, y no puedo hablar específicamente de este [la muerte de Linda Becerra Moran], qué se solicitó y qué estaba en camino. Pero se resolvió con bastante rapidez. Uno [siempre] intenta seguir adelante con el caso, en términos generales, para poder enviar al lugar de los hechos la mayor cantidad de recursos posible y hacer todo lo posible para desescalar la situación”.

“A veces, las acciones de la persona con la que tratamos aceleran el proceso”, agregó. “Intentamos ralentizarlo, pero si las acciones se aceleran, sea cual sea la medida posterior que se tome, tenemos que ocuparnos de eso antes de que lleguen otros recursos. Idealmente, tenemos esos recursos [de salud mental] en el lugar de los hechos en cada llamada. Pero, lamentablemente, esa no es la realidad a la que nos enfrentamos”.

Las peticiones de Translatina Coalition en detalle:

Rendición de cuentas para el agente Jacob Sánchez y los agentes involucrados. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) debe suspender de inmediato al agente Jacob Sánchez, de la División Foothill, en licencia administrativa sin goce de sueldo, en espera de una investigación interna rápida, exhaustiva y transparente. Se exige a la Comisión de Policía de Los Ángeles (LAPD), a través de la Oficina del Inspector General, que realice una investigación completa y expedita sobre la conducta de cada agente involucrado en este incidente, con una evaluación específica de su incumplimiento, incluyendo la determinación de si siguieron los procedimientos y el uso innecesario de la fuerza, incluyendo la presentación de cargos penales.

“El hecho de no responsabilizar a los agentes por tales acciones solo perpetúa la cultura de impunidad y violencia de Los Ángeles, que nuestras comunidades no pueden tolerar”, afirmó Bamby Salcedo.

Investigación independiente y transparente. La Comisión de Policía de Los Ángeles debe realizar una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre el asesinato de Linda Becerra Morán.

“La comunidad debe mantenerse informada durante todo este proceso y debe existir una rendición de cuentas plena por cualquier mala conducta de los agentes del LAPD”, dijo la directora ejecutiva de la organización que defiende a la comunidad LGBTQ+.

“También solicitamos al Fiscal de Distrito que presione a la Comisión de Policía para que rinda cuentas y rinda cuentas por completo”, añadió.

Abordar la falta de coordinación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) con la comunidad.

Salcedo denunció que el LAPD no informó a la comunidad sobre la hospitalización y posterior muerte de Linda Becerra Morán, lo que impidió que los defensores legales ayudaran al consulado ecuatoriano a localizar a su familia. Esto ocurrió a pesar de que hubo una reunión entre el jefe Jim McDonnell del LAPD y miembros de la comunidad LGBTQ+ después del tiroteo.

“Esta falta de transparencia es inaceptable y representa una grave ruptura de la confianza entre el LAPD y nuestra comunidad”, aseveró Bamby Salcedo.

“Exigimos reformas inmediatas en las políticas de comunicación de APDS para garantizar la transparencia en todos los incidentes que involucran a personas LGBTQ+”.

La muerte de Linda Becerra Morán justifica una investigación sobre la trata de personas. Bamby Salcedo, directora ejecutiva de Translatina Coalition y la comunidad LGBTQ+ consideraron que el LAPD debe investigar las circunstancias que llevaron a Linda Becerra Morán a llamar a la policía en primer lugar para denunciar su secuestro y trata de personas.

“Esta investigación debe incluir la revisión de las grabaciones de seguridad de su habitación, donde declaró cuándo y dónde estaba siendo objeto de trata”, expreso Salcedo. “Los autores de este delito deben ser identificados y responsables para prevenir mayor explotación y la vulnerabilidad de las personas”.

Reasignación de recursos a prácticas comunitarias de respuesta a crisis. Dadas las reiteradas fallas de las fuerzas del orden para gestionar adecuadamente las situaciones de salud mental y crisis, instaron a la Ciudad de Los Ángeles a asignar recursos significativos al desarrollo de prácticas comunitarias de respuesta a crisis, en lugar de depender de los policías.

“Debemos invertir en alternativas para priorizar la salud y la seguridad públicas, incluyendo profesionales de la salud mental, trabajadores de salud comunitarios y otros profesionales capacitados”, aconsejaron.

Pidieron, además, la adopción de políticas específicas de vivienda para personas transgénero y servicios de salud mental, dado que las personas transgénero experimentan falta de vivienda y violencia a tasas desproporcionadas.

“También hacemos un llamado a los proveedores de servicios para que ayuden a prevenir daños”, añadieron. “La alcaldesa Karen Bass debe instar a los proveedores de salud mental y vivienda a implementar políticas que reafirmen la dignidad y las necesidades de las personas transgénero”, manifestaron.

Expusieron que, con demasiada frecuencia, las personas transgénero enfrentan discriminación y maltrato en albergues y centros de salud, lo que exacerba su vulnerabilidad.

Finalmente, exigieron acción inmediata para que el Departamento de Policía de Los Ángeles y el oficial Jacob Sánchez rindan cuentas por el uso excesivo de la fuerza que provocó la muerte de Linda Becerra Morán.

“La muerte de Linda es un claro recordatorio de la necesidad de un cambio sistémico en el Departamento de Policía de Los Ángeles para proteger a las comunidades vulnerables, especialmente a las mujeres transgénero de color”, enfatizó Bamby Salcedo en la misiva enviada a las autoridades de gobierno y policiacas de Los Ángeles.