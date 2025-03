On the Border anunció el cierre de unos 70 restaurantes tras declararse en quiebra

A través de un comunicado, el famoso restaurante de cocina Tex-Mex, On the Border Mexican Grill & Cantina anunció el cierre de al menos unos 70 locales luego de apelarse al Capitulo 11 y declararse en quiebra.

Entre los motivos que llevaron a la cadena a tomar esta decisión está el bajo rendimiento de sus restaurantes por la caída de las ventas, las dificultades económicas, el incumplimiento con los acreedores y la escasez de mano de obra.

El director de reestructuración de OTB Holdings, Jonathan Tibus se pronunció mencionando que “On The Border se ha visto afectado en los últimos años por factores macroeconómicos que han impactado negativamente a la empresa. Los restaurantes informales se ven gravemente afectados por la sensibilidad de los consumidores a comer fuera en lugar de quedarse en casa”, dijo a USA TODAY.

On the Border Mexican Grill & Cantina conocida anteriormente como “On The Border South Texas Café” abrió su primera tienda en 1982 con el fin de deleitar a los comensales con el estilo de cocina fronterizo. Años más tarde fue comprada por Brinker International iniciando su primera franquicia.

Tibus detalla que para el 2001, la cadena ya contaba con aproximadamente 100 locales en todo Estados Unidos e incluso llegó a internacionalizarse en el 2007 abriendo restaurantes en Corea del Sur; sin embargo, la empresa comenzó a pasar de mano en mano primero a Golden Gate Capital en el 2010 y después a Argonne Capital Group en 2014.

Según los informes durante la presentación judicial, On the Border empleaba para la fecha unos 2,800 trabajadores, también se detalló que los locales que cerrarán están ubicados en: Arizona, Arkansas, Colorado y Connecticut.

