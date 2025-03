Un político francés afirmó que Estados Unidos debe devolver la Estatua de la Libertad

Un político francés pidió con sarcasmo a Estados Unidos que devolviera la Estatua de la Libertad, sugiriendo que el país ya no está a la altura de los valores que representa.

Raphaël Glucksmann, miembro del Parlamento Europeo por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, declaró el domingo en una convención del partido que tenía un mensaje “para los estadounidenses que han optado por aliarse con los tiranos… que despidieron a investigadores por exigir la libertad científica”.

“Devuélvannos la Estatua de la Libertad”, dijo con una sonrisa mientras la multitud vitoreaba. “Se la regalamos, pero al parecer la desprecian. Así que aquí en casa estará bien”.

La estatua fue un regalo de amistad de Francia a Estados Unidos. Inaugurada en 1886, representa a Libertas, la diosa romana de la libertad, con una antorcha en la mano derecha y una placa en la izquierda con la fecha de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Debajo del manto de la estatua se encuentran grilletes rotos, que simbolizan el fin de toda forma de servidumbre y opresión.

El valor simbólico de la Estatua de la Libertad reside en dos factores básicos

Fue donada por Francia con la intención de afirmar la alianza histórica entre las dos naciones. Fue financiada mediante suscripción internacional en reconocimiento del establecimiento de los principios de libertad y democracia por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que la Estatua sostiene en su mano izquierda.

La Estatua también se convirtió rápidamente en un símbolo de la migración de personas de muchos países a los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, y sigue siendo un símbolo muy potente que inspira contemplación, debate y defensa de ideales como la libertad, la paz, los derechos humanos, la abolición de la esclavitud, la democracia y la oportunidad.

La Estatua de la Libertad en Nueva York es un símbolo mundial porque ha acogido a millones de emigrantes a EE.UU. Crédito: Seth Wenig | AP

La Casa Blanca respondió a la propuesta

El lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a Glucksmann:

“Mi consejo a ese político francés anónimo de bajo rango sería recordarle que es solo gracias a Estados Unidos de América que los franceses no hablan alemán en este momento, por lo que deberían estar muy agradecidos a nuestro gran país”, dijo Leavitt.

El político francés respondió de inmediato

Raphaël Glucksmann, político francés de centroizquierda, criticó duramente a la administración Trump, calificándola de “vergonzosa” tras rechazar su petición de devolver la Estatua de la Libertad a Francia.

En un hilo en la plataforma social X, Glucksmann se dirigió al pueblo estadounidense poco después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lo calificara de legislador “de bajo nivel” y le pidiera a su país que estuviera agradecido por la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

“Estimados estadounidenses: Dado que la secretaria de prensa de la Casa Blanca me ataca hoy, quería decirles esto”, comenzaba la publicación de Glucksmann.

“Simplemente no estaría aquí si cientos de miles de jóvenes estadounidenses no hubieran desembarcado en nuestras playas de Normandía”, aseguró Glucksmann.

Enfatizó que su gratitud a los “héroes” estadounidenses que lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial es “eterna”, antes de contrastarla con los recientes intentos del presidente estadounidense Donald Trump de negociar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, así como con la disputa pública de Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“Los Estados Unidos de estos héroes lucharon contra tiranos, no los adularon. Fueron enemigos del fascismo, no amigos de Putin. Apoyaron la resistencia y no atacaron a Zelensky”, escribió.

“Precisamente porque estoy petrificado por la traición de Trump, dije ayer en un mitin que podríamos recuperar simbólicamente la Estatua de la Libertad si su gobierno despreciara todo lo que simboliza ante sus ojos, los nuestros y los del mundo”, dijo Glucksmann.

“Nadie, por supuesto, vendrá a robar la Estatua de la Libertad. La estatua es suya. Pero lo que representa pertenece a todos”, afirmó.

“Y si el mundo libre ya no le interesa a su gobierno, entonces tomaremos la antorcha, aquí en Europa”, aseguró.

Sigue leyendo:

· USCIS estrenó su nueva insignia, ¿qué significa?

· Emma Lazarus, la mujer que salvó la Estatua de la Libertad

· Inmigrante trepa la Estatua de la Libertad para protestar políticas de Trump. Ahora paga el precio