Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 20 al 26 de marzo

Yuridia en el teatro Youtube

Yuridia regresa a Los Angeles para ofrecer un concierto en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) como parte de su gira Sin llorar, que recorre Estados Unidos y Canadá. Viernes 21 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $74. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Ed Maverick en The United

El cantante mexicano Ed Maverick trae su gira a The United Theater on Broadway (929 S. Broadway, Los Angeles), donde presentará su aclamado nuevo material, “La nube en el jardín”. Sábado 22 y domingo 23 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $190. Informes axs.com.

María Magdalena Campos-Pons en el Getty

María Magdalena Campos-Pons explora su visión de amor radical como una forma de sanar y de transformación en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). Colaborará con la compositora y multiinstrumentalista Kamal Malak; ambas interpretarán música, movimiento y rituales. Sábado 22 de marzo a las 5 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía del museo Getty

Charla con Magdalena Campos-Pons en el Getty

En el evento When I Am Not Here / Estoy Allá: Conversation with María Magdalena Campos-Pons, la artista cubana explora en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) y en línea, temas de inmigración, diáspora y recuerdos en una variedad de medios, como fotografías, dibujo, pintura, instalaciones y performance. Domingo 23 de marzo a las 4:30. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Exhibición 80 años de Mattel en la Corey Helford Gallery

La Corey Helford Gallery (571 S. Anderson St., #1, Los Angeles) presenta la exhibición Toys As Art, Art Inspired By Toys: Mattel’s 80th Anniversary Group Exhibition, que celebra los 80 años de esta icónica marca de juguetes. Incluye obras de arte nuevas y originales, e incorpora artículos y juguetes de Mattel. Termina el 19 de abril. Entrada gratuita. Informes coreyhelfordgallery.com.

Foto: Cortesía

Pabellón de mariposas en en Museo Natural

El Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles) abrirá sus puertas este fin de semana para que los visitantes conozcan más de cerca a estos maravillosos insectos. Del domingo 23 de marzo al 24 de agosto. Boletos $10 más el boleto de entrada al museo. Informes nhm.org.

Foto: Natural History Museum of Los Angeles County

Festival de comida en SeaWorld

El Seven Seas Food Festival en SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) ofrece a los visitantes más de 150 opciones de comidas y bebidas inspiradas en sabores internacionales. Ahora se extiende con cuatro nuevas áreas de comida que celebran las cocinas africana, coreana, francesa y española. Hay presentaciones musicales en vivo. Viernes a domingos hasta el 27 de abril. Boletos desde $60. Informes seaworld.com.

Foto: Cortesía SeaWorld

Ballet de Amalia Hernández en el Segerstrom

Para quienes no pudieron asistir al show del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, tienen una oportunidad más para verlo este fin de semana en el Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa). El grupo presenta bailes típicos de varias regiones de México. Sábado 22 de marzo a las 7:30 pm. Boletos desde $67. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Exhibición de bicicletas con motor en el Museo Petersen

Unas de las bicicletas con motor de una de las colecciones más grandes y reconocidas internacionalmente, se desplegarán bajo el título The American Motorcycle: Pioneering Machines from the Bunch Family Collection, en el Petersen Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles). Incluye motos raras y significativas históricamente. Boletos desde $12. Informes petersen.org.