Cazzu lanza el tema “Con Otra”, ¿se la dedicó a Ángela Aguilar?

Cazzu ha vuelto a hacer de las suyas en el estudio y tras un exitoso lanzamiento de los temas ‘La cueva’ y “Dolce”, estrena “Con Otra”, una carta al desamor en la que sus versos no tardaron en generar especulaciones por su tremendo parecido al triángulo amoroso que protagonizó junto a Christian Nodal y Ángela Aguilar. ¡Aquí te contamos los detalles!

A solo unas horas de haber debutado en las plataformas digitales, la nueva canción de la argentina se ha vuelto tendencia gracias a su ritmo y letra que algunos interpretan como indirectas hacia la hija de Pepe Aguilar, quien se casó con su ex pareja pocos meses después de hacer pública su separación.

Y es que dentro de sus líneas, Cazzu comparte contundentes frases sobre el desamor y una tercera en discordia a la que advierte sobre un desenlace similar al de su historia.

“Pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama (…) Muy despistada, te estás cuidando de la equivocada. No te deseo el mal, pero él te va a engañar. Será con otra y recordarás cómo te reías el día que estuve en tu lugar“, canta la denominada ‘Jefa’.

Sin embargo, hubo un verso que rápidamente se convirtió en el estandarte de sus fans y solidificó la postura de apoyo dentro de la situación en la que se vio envuelta meses atrás. Se trató de: “La que nada debe, nada teme. Robado se va, lo que robado viene”.

No pasó mucho tiempo antes de que la joven se volviera el blanco de mensajes por medio de Instagram, red social en la que colocó un preview del video musical que filmó para dicho tema.

Dentro de la ola de mensajes que recibió destacan: “No manches, jefa. Era exponerla, no arrastrarla”, “Nació un Hinmo”, “Esto no se canta, se vive y se siente”, “Tu papá y tu mamá no te enseñaron”, “Gran indirecta muy directa”, “Ícono”, “No ayunaste, serviste, comiste devoraste, diste postre y todo”, “Le dio hasta para llevar” y “Vaya tema”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• Yeri Mua reveló que está buscando colaborar con Cazzu

• Cazzu presume nuevo look en diminuta tanga desde el jacuzzi

• Cazzu se luce en minishorts y corset negro durante un concierto de La Joaqui