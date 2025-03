Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de marzo de 2025

Escorpión

Nunca dejes que nadie se interponga en tus planes y lucha por lo que mueve tu mundo y sobre todo tu vida. No temas a cambios en tu trabajo pues te ayudarán a mejorar muchísimo sobre todo en el área de los dineros y cuestiones que tienen que ver con viajes. Relaciones fallidas en tu vida se ven muy próximas, que eso no te afecte o dañe, es momento de ir por eso que quieres, hazlo ahora y deja de dar explicaciones. Un viaje se aproxima, planea bien las cosas para que salga de la mejor manera. Una amistad te contará chisme, te dejará en shock. Ponte perra con los juegos de azar pues traerás friegos de suerte y podrías llevarte una buena lana. No tengas miedo a darte una segunda oportunidad en el amor, si antes te lastimaron no debes de temer a volverte arriesgar pues la vida te pondrá en tu camino la felicidad que necesitas para tener esa paz que jamás imaginaste. Un encuentro casual con persona del pasado te hará recordar viejos tiempos. Vienen momentos en los cuales el amor ya no será tu prioridad sino la parte económica, tus viajes y el vivir de la mejor manera y el realizar tus sueños.

Libra

Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja pues estará llenándole el buche de piedras para lograr disgustos contigo. No dejes que nadie te prive de lo que es tuyo y que tanto trabajo te ha costado conseguir. La soledad jamás será un problema para ti solo que a veces te tomas las cosas muy apecho, aprende a vivir individualmente y cuando menos lo esperes encontrarás quien te llene por completo. Amistad está por disculparse por error del pasado. En el momento en que comiences a ver por tu felicidad es el momento en el cual concretarás cada sueño y meta que te propongas, no des más segundas oportunidades y comienza a pensar en tu felicidad y en lo que mueve tu mundo. Quizás venga la ruptura de una relación y la pasarás verdaderamente mal, Dios no se equivoca y sabe el porqué de cada situación así que aprende aceptar la situación. Vienen días muy buenos en los cuales deberás de liberarte de todo eso quien te hace daño, llámese cosas, personas o situaciones o hasta tu carácter. En tu círculo de amigos tienes muchos que solo te buscan cuando se les atora algo o cuando requieren de ti, pero cuando tu anda que te lleva la que te trajo de todos no se hace uno solo, es ahí donde debes aprender a depurar y dejar en tu vida solo a quienes de verdad valen la pena.

Virgo

Es momento que comiences a ver por ti, quita de tu vida todo eso que tanto daño te ha hecho, ya dolió demasiado, muchas veces dejas pasar oportunidades para complacer a quienes tienes a tu lado, no es momento de hacer eso pues solo dejas a un lado tus sueños y te olvidas de lo que te hace feliz. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión. Aguas con gastar a lo tonto, no estás para perder tu dinero en cuestiones que no necesitas, requieres invertir un poco más en ese negocio que tienes en mente. Eventos sociales o reunión con amistades en puerta, aprende a observar, callar, guardar, debes saber utilizar lo que sabes en el momento oportuno. Los golpes que te dio la vida te han hecho alguien más duro o dura de corazón, pero en la medida que conozcas personas volverás a ser el o la misma de antes pues está por llegar a tu vida un ser que te hará volver a creer en la felicidad, no temas a encontrarlo ni pongas obstáculos para que se acerque a ti. Amárrate el hocico pues te podrían meter en problemas bien grandes por andar con la lengua bien suelta. Vienen pérdidas materiales y una amistad tuya terminará su relación y la pasará verdaderamente mal.

Leo

Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado, no tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas de cariño y amor. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale muchas ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás nada de nada. Dinerito extra te caerá de perlas para pagar deudas y comprarte eso que has planeado desde hace un chorro. No desconfíes tanto de esa amistad si sigue a tu lado es por algo, solo aprende a confiar un poco sin bajar la guardia. Amistad se desaparece de tu vida. No confíes en personas que conocerás en este fin de semanas pues podrían meterte en chismes. Cuidado con lo que quieres y deseas pues podrías atraer sobre todo cuestiones negativas que no te llevarán a ningún lado. Ten presente que la vida es una y no la puedes desperdiciar en personas que no tienen la intención de darte su tiempo y atención. Cuidado a quien le aflojas pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir ganas de caricia con amor. Si no tienes una relación es momento de despabilarte y darle vuelo a la caricia, que te valga máuser el qué dirán, la gente siempre hablará bien o mal, pero hablarán, así que déjalos que ladren.

Cancer

Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas muy perris con amistades, pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente. Familiar requiere de tu atención. En el amor estarás algo tenso por ciertos problemas que surgirán por malentendidos con tu piores nada. Ya déjate de tonterías absurdas, aprende a ver a las personas como son y sin disfraces, a veces te pasas de buena gente y por eso sales dañado o dañada, ponte las pilas y comienza a trabajar en tu felicidad, no permitas que ningún hijo e hija de la fregada te vuelva a jugar chueco. Eres muy dominante y siempre quieres tener el control de todo y a veces eso no les gusta a las personas, quien te quiera de quedará con tus defectos y virtudes, así que ni te mortifiques y sigue tu camino. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener una pues estas poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja, no sigan haciendo lo mismo o de lo contrario antes de lo que lo esperan entrarán en una etapa de cansancio y aburrimiento. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario.

Géminis

Cierra esos ciclos que ya dolieron demasiado y ve tu vida de manera más positiva. Una salida fueras de la ciudad podría revivir la llama del amor. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas. Un amor de una amistad te andará echando los perros. Ten mucho cuidado con cambios repentinos en el amor en caso de tener pareja pues podría venir una racha de inestabilidad amorosa. Un proyecto en mente podría materializarse si comienzas a trabajar desde hoy en él. Eres un ser con mucha fuerza y luz y siempre que pongas un poco de tu energía en hacer las cosas te saldrán de lo mejor. Eres bueno o buena pa decir lo que sientes y expresar de tu ronco pecho lo que te agrada y no te agrada de los demás, aprende a autoevaluarte para que tengas una percepción de ti, busca la manera de cambiar esas cosas que no te parecen, no para complacer a otras personas, sino para mejorar en aspectos débiles de ti. Si tienes una relación, se vienen celos, desconfianza, falta de respeto y problemas con problemas del pasado, aprende hablar de frente y alejarte de mentiras pues todas las verdades podrían ponerse en dudas, la comunicación será la clave para rescatar tu relación.

Tauro

La tentación podría hacerte caer en un error del cual podrías lamentarlo pues si tienes pareja podrías dañarla y hacerla sentir muy mal. Posibilidades de un viaje que comenzarás a visualizar en estas fechas. Un mensaje de texto o llamada podrían hacer tus días más ligeros sin embargo la persona de quien las esperas le vale pura máuser no vale la pena seguir ahí dañando tu propia existencia. No critiques a las personas tanto pues no sabes porque camino han pasado. Ten presente que si las personas no te devuelven en la misma medida lo que das llegará el día en que te canses y mandes todo al miércoles. Un familiar sufrirá un accidente, cuídate de dolores en espalda y piernas pues estarán a la orden del día. Requieres salir de casa y conocer nuevas cosas y nuevas personas, pues la felicidad no irá a tocar la puerta, quien busca encuentra y si te pones las pilas y das paso al amor en las próximas semanas estarás iniciando una relación bastante duradera. Ten cuidado con caídas y partidas de máuser pues podrías tener una lesión que te va a entorpecer algunos planes. Un amor a distancia te visitará. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas.

Aries

Expareja regresará a incomodarte la existencia. Una amistad se comprometerá o formalizará relación. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día. Muchas energías estarán moviéndose en tu vida y estas son gracias a estos cambios. Un familiar se enfermará, pero saldrá adelante poco a poco. Amistades te darán la espalda. Vienen grandes cambios en tu vida pues comenzarás a madurar mucho, date la oportunidad de tomar tus propias decisiones sin que nadie intervenga en ellas, es necesario que pongas un alto a esas personas que se han aprovechado tanto de ti. Recordarás a quien ya no está físicamente a tu lado, pero espiritualmente te cuida y protege desde otro lugar. Familiares te necesitarán más que nunca en estas fechas. Una amistad iniciará romance. Entras en una etapa de grandes cambios, después de tanta sufridera comenzarás a ver la luz, quizás recaigas en estos días al extrañar a quien nunca más estará a tu lado, pero tu determinación y ganas son más para salir a delante y enfrentar cualquier situación que se te presente.

Sagitario

Hay días en los cuales te cuesta trabajo seguir tu camino y debido a eso tomas caminos equivocados, no te pierdas en tus andares y ve por eso que mueve tu mundo. Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Recuerda quién eres y hacia dónde vas y no vuelvas a cometer los mismos errores por los que ya pasaste. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte pa que la mejor de ellas se consolide. Tu familia deberá de ser lo más importante en esta etapa de tu vida, disfrútala lo más que puedas pues el día de mañana podrías lamentarte de no hacerlo. No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. Ten mucho cuidado con amores de una noche porque podrías terminar embarazada. Cuidado con golpes y caídas y con chismes que van a llegar a tus oídos. No te atontes por nadie, recuerda que la vida es corta para perder el tiempo con quien no quiere seguir a tu lado, vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás de entender el sentido de muchas cosas.

Capricornio

Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar. Noticias inesperadas en este fin de semana y una razón para ser feliz se va a presentar. Ten cuidado con tus alimentos pues le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones. Hay momentos en los cuales no sabes qué camino seguir sin embargo date cuenta de que nadie es indispensable y todos somos reemplazables, deja de perder el tiempo y céntrate en tu vida y tus sueños. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal. No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará a mediados del mes de abril. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar.

Acuario

Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar. Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas fregaderas que ahorita el horno no está pa bollos. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de abril o finalizar. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena. Cuidado con lo que quieres y deseas porque podrías cometer algunos errores y pedir lo equivocado al universo.

Piscis

En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia y después ni adiós te dicen. Quien te quiera que lo demuestre quien no que vaya a incomodar a la gestora de sus días. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. Deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. Viene posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va a beneficiar mucho, dale pa delante. Amores del pasado se harán muy presentes y vienen cambios muy buenos a tu vida que traerán gratas sorpresas. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores.