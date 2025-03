Horóscopo de Mhoni Vidente del 21 al 23 de marzo de 2025

Mhoni Vidente lanza sus horóscopos del fin de semana del 21 al 23 de marzo de 2025 en donde le dice a cada signo del zodiaco qué le depara el destino y cómo tener más suerte.

Aries

Fin de semana de buena suerte la conjunción del Sol y tu cumpleaños te hace ser el más afortunado del zodiaco, así que empieza a vivir intensamente estos días que los rayos de la abundancia estarán sobre ti.

Te invitan a salir de viaje con tu familia, acéptalo que te va a ir de lo mejor. Tu mejor día claro el 21 de marzo, ese día los números mágicos con 03, 27 tu color es el rojo y amarillo.

Te viene propuesta de amor verdadero o matrimonio recuerda que la primavera te hace pensar en tener familia.

El mejor regalo para el signo de Aries es todo lo relacionado al oro o joyas como un buen reloj o cadena o anillo así que trata de sorprenderlo y verás cómo el aries te lo agradece.

Tendrás unos días de muchos festejos y regalos que no esperabas que estas en tu cumpleaños, compras boleto de avión para salir de viaje en estos días con tus amigos. En el amor te busca alguien del signo de Capricornio o Sagitario para felicitarte y querer volver a tener una relación amorosa.

Debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma recuerda que tu punto débil son los nervios y eso te ayuda a estar mejor de tu mente y que estos meses de primavera vas a ir mucho a la playa así que trata de verte con buen cuerpo.

Tauro

Viernes de estar con la buena suerte de tu lado y más porque el equinoccio de la primavera va a ser de buen augurio para tu signo, así que este día 21 de marzo haz cambios en cuestión de trabajo o buscar el poner negocio que te va a dar muy buen resultado.

Trata de disfrutar estos días del fin de semana no tengas prisa por realizar alguna actividad así que trata de estar en paz contigo mismo y con los que te rodean y lo mejor irte a caminar a la naturaleza.

Por fin vendrá a ti el amor que tanto necesitas para ser feliz y estar en paz, recuerda que tu signo siempre busca una persona igual a ti es decir progresista, ambicioso, temperamental en el sexo y sobre todo fiel y tu signo compatible va a ser Capricornio y Piscis.

Te recomiendo que este día te des baños de Sol es decir te salgas a caminar y te den los rayos del sol en la mañana con ropa blanca y rezar una oración y pedir que venga a ti la abundancia y lo que nos sirva en la vida se vaya.

Tus mejores números de la suerte es el 06, 44 tu color es el azul y amarillo.

Géminis

Fin de semana de estar en compañía de tus seres queridos, recuerda que tu signo siempre necesita de su familia para sentirse de lo mejor así que no lo dudes y estos días vete de paseo con ellos a un día de campo.

Este día 21 de marzo que tu signo entra en una renovación profesional, es decir, decides ser alguien en la vida y dar el cien por ciento para lograr el éxito, pero eso sí, trata de ser prudente y no platicar tus planes.

Este sábado te busca un amor nuevo para salir a bailar di les que sí y tu déjate querer que es el tiempo de tener una pareja sentimental.

Te buscan para invitarte a salir de viaje con tus amigos para semana santa tu trata de irte eso te va ayudar a renovar energías y va servir para que te sientas de lo mejor.

Te pones a dieta y dejas un tiempo el alcohol, pero renovar por competo tu cuerpo de las impurezas.

Tomas unas clases de primeros auxilios e idiomas, recuerda aprovechar siempre todo tu tiempo para hacer cosas productivas.

Tendrás un golpe de suerte el día 23 de marzo en ese día vendrá a ti un dinero que no esperabas con los números son 03, 22 tu color de la abundancia es verde.

Cáncer

Viernes mágico para tu signo el día 21 de marzo y la fuerza del astro rey el Sol te va a renovar por completo tus energías y vas a sentir con mucha fuerza espiritual para lograr todo lo que deseas en la vida, así que te recomiendo que prendas una veladora roja y te pongas mucho perfume para que la riqueza llegue para quedarse.

Fin de semana de estar arreglando tu casa y comprando muebles para vivir más cómodamente, te llegan familiares de fueras para visitarte, te invitan tomar clases de elevación espiritual, así que trata de meditar en estos días.

Sacas un boleto de avión junto a tu pareja para salir de viaje en semana santa es mejor ir preparando desde estos días, recuerda no prestar dinero para que no te roben tu suerte, tus números de la suerte son 01, 26 tu color de la abundancia el blanco. Arreglas tu jardín o decides comprar plantas para tu casa para vivir en armonía.

Leo

Fin de semana de estar con mucha prisa por salir de los problemas que se te presentan, recuerda que tu signo es fuego total y es muy impulsivo, así trata de respirar profundo concentrarte y resolver paso a paso todo lo que te incomoda y verás cómo la vida te sonríe.

Viernes de estar con buena suerte en juegos de lotería con tus números mágicos que son 08, 90 y tu color es el naranja así que juega los, estos días trata de salirte a caminar a la naturaleza para que los rayos del Sol de la primavera inunden tu vida de felicidad.

Trata de arreglar el permiso de migración y tramitar tu pasaporte porque lo vas ocupar en estos días, recuperas el amor perdido y será unos días de lo más amorosa.

Ya preparas tus vacaciones para Semana Santa, cuidado con lo que comes, trata de alimentarte más saludable. Domingo de irte a jugar un partido recuerda que necesitas el ejercicio como forma de vida.

Virgo

Viernes de estar en juntas de trabajo para cambios de puestos y reacomodos tú vas a quedar de lo mejor, así que trata de siempre dar el cien por ciento de tu actitud y verás cómo la vida te va a sonreír en lo económico.

Este día 21 de marzo que entra la primavera trata de comprar girasoles o flores amarillas y tenerlas en tu casa y eso te va dar más prosperidad y para ti es ponerse un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tras nudos para cortar todo lo negativo y verás que estarás bien protegido de las envidias.

Ya no le mientas a tu pareja si ya no quiere en tu vida es mejor decirlo y tomar decisiones, domingo de estar celebrando el cumpleaños de un familiar que no se te olvide comprar el regalo.

Cuídate de problemas de insomnio trata de descansar la mente, adoptas una mascota que te va dar mucha alegría, tendrás que pagar colegiaturas y seguir con el curso de liderazgo o cocina.

Ya no pienses en lo demás y trata deponerte a ti primero en todo lo que necesites, tendrás un golpe de suerte con los números 20, 40 tu color de la abundancia el verde. Resuelves papelería de migración extranjera.

Libra

Días de decirle si a la felicidad es tu tiempo de sentirte pleno en lo que realizas, recuerda que siempre la primavera a tu signo le da la fuerza suficiente para resolver todos tus problemas y vivir con más abundancia así que no lo dudes que lo primero para cambiar es pensar positivamente y rodearte de personas menos conflictivas.

Este día 21 de marzo se te recomienda tomar mucha agua y ponerse perfume de siete machos o de sándalo para que tengas más suerte en el trabajo.

En el amor tendrás mucha suerte con los amores del signo de Aries y Géminis que va a ser tu pareja ideal.

Domingo de irte con tu familia a visitar a tus abuelitos y tener una carne asada, recuerda que los mejores momentos son los que vives en familia.

Tendrás suerte en los juegos de azar con los números 04, 50 tu color el blanco y azul fuerte.

Escorpio

Fin de semana de muchas actividades que te harán sentir de lo mejor, lo principal que está aprendido tu signo es vivir más para ti y no tanto para los que te rodean así que la felicidad tú la vas a formar con tus acciones y con personas que te rodean así que no lo dudes que vas por buen camino con tu forma de pensar.

Este día viernes 21 de marzo que va a ser un día mágico para tu signo, deberás de cortarte el cabello y usar ropa de color verde o blanca para estimular la buena suerte y a tu signo en esta primavera tendrá la propuesta de vivir en pareja.

Haces pagos deudas de tu tarjeta de crédito y te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias, te haces una operación de cirugía estética y todo saldrá de lo mejor, tus números de la suerte son 13, 28.

Trata de usar mucho perfume en estos días y estrenar ropa para que tu energía crezca más.

Sagitario

Sin duda la riqueza te sonriendo en esta primavera que comienza así que no lo dudes en llevar a cabo todos los cambios que necesitas para tener más ingresos como poner un negocio propio los fines de semana, que eso te dará un ingreso extra.

Este día 21 de marzo que el Sol y tu signo van a estar en completa alineación se te recomienda que uses mucho perfume y ponerse agua bendita en todo tu cuerpo para que tengas esa energía atrayente y poner una veladora amarilla para estimular más la riqueza.

Te cobra una deuda bancaria trata de actualizar tus deudas, te compras ropa y decide cambiarte el look para verte más juvenil.

Domingo de estar con la familia haciendo una reunión y disfrutando de un día de campo, recuerda que debes seguir con el ejercicio que tu punto débil es el estómago, así que trata de mantenerte lo más saludable que puedas y tener un cuerpo bien definido porque en primavera vas a salir mucho a la playa.

Tus números de la suerte son 02, 66 y tu color de la abundancia es el rojo y amarillo.

Capricornio

Fin de semana de sentirte muy alegre y con toda la buena actitud de recibir la primavera con mucha fuerza, recuerda que debes de cambiar de personas que te rodean para que la transformación sea completa y así recibir la prosperidad en tu vida por eso se te recomienda que este día 21 de marzo estrenar algo de ropa y ponerse mucho perfume que eso abre las puertas de la riqueza.

Sales de viaje con tu pareja disfruta siempre mucho a donde vayas que eso te hará sentir de lo mejor, eres muy bueno para los idiomas y la relación publica así trata de estudiar algo relacionado.

Tus números del a suerte son 21, 30 tu color de la abundancia es el verde y blanco, te regalan una mascota que te hará muy feliz recuerda que el Capricornio siempre necesita tener mucha convivencia con la naturaleza.

Te compras una bicicleta para hacer ejercicio y mantearte en forma, en el amor muy estable con tu pareja días de felicidad.

Acuario

Fin de semana de transformar lo negativo de tu vida lo positivo y esta primavera te dará las energías necesarias para lograrlo recuerda que tu signo es volátil y necesitas del Sol y el agua para mantener tus energías con más fuerza, así que no lo dudes prepárate un viaje a la playa para Semana Santa y disfruta del mar que eso te ayudara a sanar tu espíritu.

Este día 21 de marzo se te recomienda que prendas una vela de color blanca y ponerte algo de plata y verás cómo la riqueza vendrá a tu vida y usa los números mágicos que son 16, 31 y el color naranja y rojo que serán de buena suerte para ti.

Sabrás del nacimiento de un bebé de un familiar que te dará mucha felicidad, recuerda quitarte todas las personas negativas que te puedan rodear.

Este domingo te vas a un día de campo o decide hacer una reunión con tu familia, esta primavera te llega propuesta de matrimonio o amor verdadero.

Piscis

Días mágicos para tu signo este fin de semana va ser de tener la oportunidad de reacomodar tus pensamientos y saber hacia dónde dirige tu vida, recuerda que a tu signo la primavera le sienta muy bien porque se quita muchas malas personas que los rodean y aprenden a vivir más para ti mismo así que este día 21 de marzo trata de usar perfume de pachuli o sándalo y cortarte el cabello para así tener más energías positivas, poner flores amarillas o girasoles en tu casa que eso te va dar más riqueza en tu vida.

Sábado de estar arreglando tu hogar y decide comprar muebles para estar más cómodas, recuerda que la mejor inversión es uno mismo. Domingo de ir de compras con la familia y pasar un día mágico en compañía de tus seres queridos.

Te busca un amor del pasado trata de cerrar ese ciclo y avanzar en tu vida, te invitan a un concierto de música que te hará muy feliz.

