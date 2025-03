Richardson Hitchins apuesta por victoria de García sobre Romero

Richardson Hitchins, campeón de peso welter ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), está seguro de que Ryan García vencerá por nocaut a Rolando ‘Rolly’ Romero cuando se enfrenten el 2 de mayo en el Times Square en Nueva York.

En una entrevista con Fighthype, Hitchins explicó que este enfrentamiento no le parece tan competitivo y que la frágil barbilla de Rolly Romero será probada por García con su gancho de izquierda.

“Rolly, me gustaría darle una oportunidad, pero tiene la barbilla muy maltrecha. No aguanta un golpe. Me gustaría ver a Ryan García y Devin en la segunda pelea. Ojalá cumplan con su objetivo. Pero no veo muchos spoilers. Si hubiera alguno, quizás sería en la pelea de José Ramírez. Creo que la pelea de José Ramírez contra Devin Haney es más competitiva que la de Rolly y Ryan”, dijo.

Ryan García no duda que saldrá vencedor ante Rolly Romero el 2 de mayo. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy | Cortesía

De acuerdo con los expertos, el enfrentamiento con Romero -donde estará en juego el cinturón regular de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)- será reñido, pero la mayoría se inclina por una victoria de Ryan García.

Ryan García peleó por última vez con Haney, pero tras fallar en el pesaje, King Ry no pudo convertirse en campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a pesar de que venció contundentemente al estadounidense. Poco después del pleito dio positivo por dopaje, su victoria se convirtió en un No Contest y fue suspendido por un año.

En cambio, Rolly Romero viene de vencer a Manuel Jaimes por decisión unánime el pasado mes de septiembre tras haber perdido su título de las 140 libras de la AMB ante el Pitbull Cruz en marzo del 2024.

Rolly Romero aseguró que le dará una paliza a Ryan García. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy | Cortesía

Ryan García, de 25 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, excampeón de dos divisiones de peso y ahora espera volver más fuerte para sacudirse este nuevo revés en su carrera ante el Pitbull Cruz e intentar coronarse nuevamente en las 140 libras. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

