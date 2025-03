Rolly Romero asegura que le dará una paliza a Ryan García

Rolando ‘Rolly’ Romero aseguró que no le ofende que la revancha entre Ryan García y Devin Haney ya esté planificada porque de igual forma le dará una paliza a King Ry en la cartelera “Fatal Fury: City of the Wolves”, que se realizará en el Times Square en Nueva York el 2 de mayo.

En una entrevista con la revista The Ring, Romero dejó claro que le importa poco que lo estén pasando por alto y quiere arruinarles los planes a García cuando se enfrenten por el cinturón regular de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“No me importa. Pueden hacer la revancha después de mí. Le daré una paliza a Ryan y pueden hacer la revancha. Devin ya recibió una paliza. Ryan también recibirá la suya. No me interesa. No me importa”, dijo.

Cabe destacar que antes de concretarse la pelea con Rolly Romero, King Ry y Devin Haney ya habían llegado a un acuerdo con Turki Alalshikh para enfrentarse por segunda vez, pero primero debería hacer una duelo de preparación porque ambos estuvieron un año fuera de acción.

De acuerdo con los expertos, el enfrentamiento con Romero estará reñido, pero la mayoría se inclina por una victoria de Ryan García. De ganar, el californiano estará en camino a una revancha con Haney.

Rolly Romero viene de vencer a Manuel Jaimes por decisión unánime el pasado mes de septiembre tras haber perdido su título de las 140 libras de la AMB ante el Pitbull Cruz en marzo del 2024.

En cambio, Ryan García peleó por última vez con Haney, pero tras fallar en el pesaje, King Ry no pudo convertirse en campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a pesar de que venció contundentemente al estadounidense. Poco después del pleito dio positivo por dopaje, su victoria se convirtió en un No Contest y fue suspendido por un año.

La posible revancha entre Devin Haney y Ryan García es una de las más esperadas. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, excampeón de dos divisiones de peso y ahora espera volver más fuerte para sacudirse este nuevo revés en su carrera ante el Pitbull Cruz e intentar coronarse nuevamente en las 140 libras. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

Por su parte, Ryan García, de 25 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

