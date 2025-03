Ronda Política: El abultado precio por cuidar a la jefa de Agua y Luz

¿De verdad la jefa del Departamento de Agua y Luz de la ciudad de Los Ángeles, Janisse Quiñones, necesita seguridad? ¿En serio hay que pagar un contrato para que la cuiden a un precio que podría superar los $700,000 por un año, en medio de la crisis presupuestaria de la ciudad?

La Junta del DWP pospuso la decisión para dentro de dos semanas.

La necesidad de proteger a Quiñones se da a partir de que recibió amenazas y críticas por la respuesta del departamento a su cargo al Incendio Palisades.

Incluso hay varias demandas en curso contra el DWP, ya que lo culpan de la baja presión en los hidratantes y de mantener vacía la presa Santa Ynez mientras esperaban para hacerle reparaciones.

La pregunta que ronda en la cabeza de muchos angelinos, es si los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no pueden encargarse de la seguridad de Quiñones, a fin de ahorrarle dinero a la ciudad en estos momentos en que los ingresos a las arcas municipales no van a ser los proyectados; y tomando en cuenta que la intensidad de la intimidación se ha reducido.

Habrá que considerar que la jefa de luz y agua devenga un estratosférico salario anual de $750,000, casi el doble de su predecesor quien ganaba $435,000, lo que para muchos es una cachetada a los trabajadores del salario mínimo que tienen hasta tres empleos para sostener el alto nivel de vida de Los Ángeles.

¿Entrará Lara a la contienda?

La senadora María Elena Durazo ha sido hasta ahora la única que ha anunciado que competirá por el asiento que dejará vacante la supervisora Hilda Solís en la Junta de Supervisores el próximo año, pero surge la interrogante sobre si el comisionado de seguros, Ricardo Lara buscará también dicho cargo.

Esto basado en que Lara ha declarado que le gustaría ocupar el asiento de Solís en la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles.

También se ha filtrado que tras los difíciles retos enfrentados en la Comisión de Seguros, tratando de prevenir que las aseguradoras se vayan del estado y el estrés de los incendios, el comisionado le ha estado dándole vuelta a la idea de abandonar la política y el servicio público, e irse mejor a trabajar a la iniciativa privada.

¡Sale! nomás con que no se vaya a trabajar con alguna aseguradora. Como que no se vería muy ético. Pero si se anima a entrarle a la contienda para supervisor por el Distrito 5 que abarca el este de Los Ángeles, podría haber un choque de trenes entre María Elena y Ricardo. Sobre aviso no hay engaño.

Pero esperen un minuto, sabemos que la senadora por Baldwin Park, Susan Rubio está muy interesada en el asiento de la supervisora Solís, y los que conocen de política, creen que si le entra a la contienda, la líder sindical la tendría bastante complicada para hacerse de uno de los asientos que más ha anhelado. Así las cosas, la campaña para reemplazar a la única latina en la Junta de Supervisores, será todo, menos aburrida.

Vámonos con calma

Vaya que sorprendió que el empresario de las grandes plazas comerciales de Los Ángeles, Rick Caruso haya salido a oponerse públicamente contra el proceso de destitución que se le sigue a la alcaldesa Karen Bass por el tema del Incendio Palisades.

Caruso dijo que tiempos traen tiempos, y ahora es momento de ocuparse en la reconstrucción, no de hacer grilla, es decir, política.

¿Significa esto que Caruso, le va a bajar a las críticas? En lo absoluto, solo que tal vez piensa que en lugar de perder energías en una campaña de destitución que no irá a ninguna parte, lo mejor es enfocar las baterías en la elección del año que entra.

Aunque aún no ha confirmado si irá por la revancha en el 2026, se sabe que en el fondo de todo, su postura tiene que ver con que el excandidato a la alcaldía de Los Ángeles quiere marcar distancia y que no lo asocien con los ultraderechistas que impulsan la destitución de Bass.