Santa Monica Blvd Community Charter School, una escuela que trabaja como una familia

La Santa Monica Blvd Community Charter School (SMBCCS) es una escuela en la que los estudiantes se sienten como en familia y en la que trabajan juntos para lograr sus metas.

“Somos una escuela chárter pública que ofrece educación gratuita desde el kinder transicional hasta el sexto grado”, dijo Xareni Robledo, consejera escolar de la Santa Monica Blvd Community Charter School.

La Escuela Charter Comunitaria Santa Monica Boulevard se encuentra en una zona urbana superpoblada de East Hollywood, compuesta por una combinación de desarrollo residencial y comercial/industrial. Existe como escuela pública desde 1910. En 2002 se convirtió en una escuela chárter independiente.

“En la actualidad tenemos 700 estudiantes, aproximadamente un 90% latinos”, dijo la consejera escolar.

¿Cuál es el principal enfoque de la educación que ofrece la Santa Monica Blvd Community Charter School?

“Ofrecemos un aprendizaje integral para todos los estudiantes, con altos niveles y nos enfocamos en lo académico, pero contamos con un programa de Educación Especial muy sólido. Ofrecemos clases socioemocionales en cada aula, al menos una vez al mes; además de un profesor de arte y clases de programación para nuestros estudiantes”.

Agregó que cuentan con un programa de educación especial sólido y eficaz con clases para aquellos estudiantes que necesitan apoyo adicional.

La psicóloga Viviana Fonseca hizo su primaria en la escuela y regresó más tarde como psicóloga escolar, y ella está a cargo del programa de educación especial para los estudiantes que necesitan educación especial.

“Lo que hace especial a la escuela es que realmente nos esforzamos por brindar apoyo a nuestra comunidad. Somos una escuela chárter, pero servimos a la comunidad, así que estamos aquí para brindar cualquier apoyo que se necesite”.

La Santa Monica Boulevard Community Charter School trabaja muy de cerca con la comunidad. (Fotos Santa Monica Boulevard Community Charter School)

Dijo que eso implica trabajar con asociaciones comunitarias como las Clínicas Saban, Pacific Clinics y Hollywood PAL (Police Activity League).

“Ofrecemos actividades extraescolares a través de nuestro programa de oportunidades de aprendizaje extendido, ELO-P”.

El Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELO-P) financia programas de enriquecimiento extracurriculares y de verano para niños de kínder de transición (TK) a sexto grado.

El aprendizaje ampliado se refiere a programas de aprendizaje antes, después, durante el verano o entre sesiones escolares que se centran en el desarrollo de las necesidades e intereses académicos, sociales, emocionales y físicos de los alumnos mediante experiencias de aprendizaje prácticas y atractivas.

Los programas de aprendizaje ampliado se centran en el alumno; se orientan a los resultados; incluyen colaboradores comunitarios; y complementan, pero no replican, las actividades de aprendizaje de la jornada escolar regular.

Afirmó que anteriormente han tenido actividades deportivas como voleibol.

“No contamos con un programa específico de equipo de apoyo en deportes, pero sí ofrecemos múltiples oportunidades extraescolares”.

La consejera escolar dijo que algo más que distingue a la escuela es que se aseguran de ofrecer lo que los estudiantes necesitan.

“Contamos con especialistas en aceleración con un programa en marcha para ayudar a los estudiantes rezagados a ponerse al día con sus estudios para que puedan tener éxito en el siguiente grado”.

La Santa Monica Blvd Community Charter School promueve la diversidad cultural entre sus alumnos. Crédito: Santa Monica Blvd Community Charter School | Cortesía

Salud mental

En cuanto a la salud mental, dijo que cuentan con una consejero y una psicóloga escolar de tiempo completo. También con un técnico de comportamiento registrado que implementa planes de intervención conductual y recopila datos sobre el progreso de los estudiantes, apoyando a aquellos con necesidades de comportamiento y desafíos de aprendizaje.

“Además, los docentes ofrecen y promueven el aprendizaje socioemocional en el aula”.

Mencionó que a lo largo de los años, han experimentado algunas pérdidas y cambios en la ubicación de las familias debido a diferentes situaciones, y lo que han hecho es trabajar en equipo para abordar estas situaciones.

“Los estudiantes reciben apoyo socioemocional de primer nivel en el aula, y de segundo nivel para grupos más pequeños e intencionales, tenemos opciones para brindar asistencia adicional, ya sea consejería escolar en un grupo pequeño o individual; o contactando a nuestros recursos comunitarios para que un terapeuta pueda dar ayuda socioemocional adicional en el aula”.

¿Cuál es la meta de la escuela para cuando los estudiantes se gradúen? ¿Qué clase de estudiante termina su educación elemental?

“Trabajamos juntos como uno solo para garantizar que cada estudiante obtenga niveles académicos altos todos los días, y nuestro objetivo es asegurarnos de que sean seguros de sí mismos y autosuficientes para que puedan dar un ejemplo positivo a la comunidad”.

Reveló que este mes están organizando una edición de March Madness sobre carreras profesionales para que los estudiantes conozcan diferentes profesiones.

“Durante al menos los últimos cuatro años, hemos tenido la Semana de las Carreras Profesionales aquí en Santa Mónica, donde diferentes profesiones se presentan a estudiantes desde preescolar hasta sexto grado, para enseñarles sobre las diferentes oportunidades profesionales y las habilidades necesarias, incluso les mostramos las carreras universitarias y no universitarias”.

¿Conoce la comunidad latina la escuela?

“Nuestra comunidad está bastante familiarizada con nuestra escuela, y también realizamos mucha labor de divulgación comunitaria, ya que hemos notado cambios demográficos y de vivienda en la comunidad, por lo que queremos asegurarnos de promover nuestro plantel y el apoyo disponible”.

Parte de los esfuerzos por darse a conocer, es la labor de divulgación comunitaria que llevan a cabo.

“Tenemos una directora del Centro de Padres que trabaja estrechamente con las familias para brindar apoyo adicional como clases de inglés y talleres. No solo atendemos a los estudiantes, sino que trabajamos estrechamente con las familias”.

El Centro de Padres de la escuela tiene un calendario completo, y lleva especialistas en salud mental para brindar apoyo a las familias con talleres para padres y diferentes clases durante el día para que las familias asistan cuando puedan.

El tamaño de las clases

La consejera escolar dijo que el tamaño de las clases de la escuela es pequeño comparado con las escuelas públicas.

“La clase más grande ahora mismo es de unos 24 estudiantes, lo cual sigue siendo menor que en otras escuelas, y proporciona el apoyo adicional para que nuestros estudiantes y profesores tengan un tiempo más individualizado en grupos pequeños o individualmente”.

Dijo que también buscan fomentar la conciencia comunitaria y exponer a las estudiantes a la diversidad y otras culturas.

“Debido a nuestra alta población latina, llevamos tres o cuatro años celebrando un festival multicultural, donde los miembros de nuestra comunidad pueden venir y explorar”.

Nuestro tercer festival multicultural anual se llevará a cabo el 11 de abril.

Al mismo tiempo ofrecen actividades para que los estudiantes conozcan diferentes culturas, no solo latinas, sino también asiáticas y africanas.

“Estas actividades cambian cada año para que los estudiantes conozcan estas experiencias. Además, colaboramos con food trucks comunitarias para hacer conciencia sobre ellos”.

Perrito de compañía. (Cortesía Santa Monica Boulevard Community Charter School)

Paws to Share

La consejera reveló que colaboran con un programa llamado Paws to Share que les permite tener una perra de terapia, certificada por ella misma como cuidadora de perros, que acude a la escuela dos veces por semana y puede entrar al aula.

“Es capaz de brindar apoyo social y emocional. Hay mucha investigación sobre los efectos positivos que los perros de terapia aportan a las familias y a los estudiantes en el ámbito socioemocional, ya sea creando un entorno positivo para que los niños quieran asistir a la escuela, pero también brindándoles un espacio para pasar tiempo con su mascota”.

Así que dijo que al proporcionarles habilidades socioemocionales, también se practican habilidades sociales, cómo interpretar el lenguaje corporal, interactuar y respetar la fe de los demás.

La consejera dijo que la escuela funciona como una familia que trabaja unida.

“No soy de Los Ángeles sino de San Diego, así que cuando acepté este puesto como consejera aquí, el área fue nueva para mí, pero he podido crecer gracias al gran sentido de comunidad que tenemos, no solo con el personal, sino también con los estudiantes, sus familias y las organizaciones comunitarias. He aprendido mucho de nuestros padres, de nuestras familias y de los estudiantes”.

Dijo que realmente son una escuela que apoya y sirve a la comunidad.

“Somos verdaderos socios comunitarios”.

Para mayor información sobre Santa Monica Blvd Community Charter School , visita su sitio web: https://smbccs.fentoncharter.net

Se localiza en el 1022 en N Van Ness. Los Angeles, 90038.

En Instagran, la encuentras como @santamonicablvdcharter