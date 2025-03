Brote de sarampión en Texas supera los 300 casos

El brote de sarampión en el oeste de Texas continúa expandiéndose rápidamente, con un total de 309 casos confirmados, de los cuales 30 se han reportado en los últimos tres días, según datos oficiales. La magnitud de este brote ya ha superado el número total de contagios registrados en todo Estados Unidos durante el año pasado, cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron 285 casos en el país.

La gran mayoría de las personas infectadas no estaban vacunadas o su estado de inmunización es desconocido, lo que ha generado gran preocupación entre las autoridades sanitarias. Hasta la fecha, al menos 40 personas han requerido hospitalización debido a complicaciones asociadas al virus. Por el contrario, solo dos casos han sido identificados en personas que contaban con el esquema completo de vacunación con la triple vírica (MMR), lo que resalta la importancia de la inmunización para prevenir la enfermedad.

Los grupos de edad más afectados son los niños y adolescentes, con 130 casos confirmados en menores de entre 5 y 17 años, seguidos por 102 contagios en niños de 4 años o menos. Este patrón ha llevado a reforzar las recomendaciones sobre vacunación temprana, especialmente en las comunidades donde la propagación del virus ha sido más acelerada.

En lo que va del año, dos muertes en Estados Unidos han sido vinculadas al sarampión. La primera, confirmada por las autoridades sanitarias, corresponde a un niño en edad escolar en Texas que no estaba vacunado y no tenía antecedentes de enfermedades subyacentes. Este fallecimiento marca la primera muerte por sarampión en el país en una década. En tanto, un segundo caso en Nuevo México sigue bajo investigación, luego de que un residente no vacunado diera positivo al virus tras su fallecimiento. La causa oficial de la muerte aún no ha sido determinada.

El brote también ha afectado a otros estados, como Nuevo México, donde se han reportado 38 casos, la mayoría en el condado de Lea, que limita con Texas. Aunque las autoridades han señalado la posibilidad de que exista un vínculo epidemiológico entre los contagios en ambos estados, hasta el momento no se ha confirmado una conexión directa.

A nivel nacional, el sarampión ha sido detectado en al menos 17 estados, con un total de 378 casos confirmados, aunque los CDC advierten que la cifra real podría ser mayor debido a retrasos en los reportes estatales. Entre los estados más afectados se encuentran California, Florida, Georgia, Kentucky, Michigan, Nueva York, Ohio y Texas, entre otros. Según las estadísticas oficiales, el 95 % de los casos registrados han ocurrido en personas que no estaban vacunadas o cuyo estatus de vacunación se desconoce. Apenas un 3 % de los afectados recibió una sola dosis de la vacuna MMR, mientras que solo el 2 % contaba con ambas dosis recomendadas.

Ante el aumento de casos, los CDC han reforzado sus recomendaciones sobre la vacunación. El 7 de marzo emitieron una alerta sanitaria en la que instan a los padres de zonas afectadas a considerar la administración temprana de la vacuna MMR en bebés de entre 6 y 11 meses, seguida del esquema habitual con dosis adicionales entre los 12 y 15 meses y entre los 4 y 6 años. Texas ha respaldado esta recomendación y ha exhortado a las familias a priorizar la inmunización de sus hijos, especialmente en áreas con alta incidencia del virus.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, incluyendo neumonía y encefalitis. Sin embargo, es prevenible con la vacunación. Según los CDC, una sola dosis de la vacuna MMR tiene una eficacia del 93 %, mientras que completar el esquema con dos dosis aumenta la protección al 97 %. En la mayoría de los casos, los adultos vacunados no necesitan refuerzos, aunque aquellos que tengan dudas sobre su inmunización pueden consultar a un especialista para recibir orientación.

Con el brote en expansión y un número creciente de hospitalizaciones, las autoridades sanitarias han reiterado que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para contener la propagación del virus y evitar complicaciones graves. Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen las campañas de concienciación y se amplíen las estrategias de inmunización para frenar el avance de la enfermedad.

