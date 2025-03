Indocumentados temen declarar impuestos bajo Administración Trump

Lupita López, una trabajadora indocumentada que vive en el Valle de San Fernando en Los Ángeles, se ha retrasado este año para hacer su declaración anual de impuestos.

“Voy a hacer mis impuestos en unos días más, pero tengo muchos amigos indocumentados que no los van a presentar este año porque tienen miedo de que el IRS (Servicio de Recaudación de Impuestos) vaya a compartir la información con el ICE (Servicio de Migración y Aduanas)”, dice.

Ella – asegura – que no tiene temor, pero sí mucho coraje con las decisiones que está tomando la Administración Trump contra los inmigrantes.

“Hemos estado pagando impuestos por años; y cuando nos dan la oportunidad, hacemos lo correcto”.

La Administración Trump ha requerido al IRS que comparta información con el Departamento de Seguridad Nacional para usarla en sus planes de deportaciones masivas.

La jueza de distrito Dabney Friedrich declinó esta semana emitir una orden de emergencia para bloquear que el IRS comparta su información.

Esto luego de que dos grupos proinmigrantes demandaron a la Administración Trump para prevenir que el IRS entregue información de los inmigrantes que declaran impuestos.

Friedrich dijo en su fallo que los grupos demandante no habían proporcionado pruebas suficientes que indicaran que las solicitudes de información del Departamento de Seguridad Nacional, violan la ley.

El diario Washington Post reportó que en febrero, el DHS solicitó al IRS que le proporcione la dirección de 700,000 personas sospechosas de estar en el país de manera indocumentada.

Hasta el momento de acuerdo a un documento firmado bajo juramente por un funcionario del IRS, la información no ha sido compartida, pero están en pláticas.

Lupita dice que no le preocupa que el IRS comparta información con el ICE.

“Si nos quieren sacar,lo van a hacer. Todos los días Trump sale con algo nuevo en contra de nosotros, pero también me alienta que se están tomando acciones legales para detenerlo”.

Preocupación y retraso

Guadalupe Gómez, líder proinmigrante y propietario del Bloquecito Income Tax, un negocio de preparación de impuestos en Santa Ana, dice que en efecto hay una gran preocupación entre la comunidad inmigrante que declara sus impuestos usando el número ITIN.

“Por el momento no se está compartiendo la información entre el IRS y el ICE, pero esto puede cambiar en cualquier momento, porque el gobierno de Trump tiene el control de ambas cámaras en el Congreso”.

Incluso afirma que hay algunas organizaciones que recomiendan a los inmigrantes no solicitar el ITIN ahora.

El ITIN (Identificación Individual del Contribuyente) es un número de nueve dígitos que el IRS emite a las personas que presentan una declaración de impuestos que no son ciudadanos estadounidenses y no tienen o no son elegibles para un número de Seguro Social.

“La petición de Trump para que el IRS entregue información de los contribuyentes con ITIN number ha puesto a nuestra comunidad en una situación vulnerable. Ya de por si han pagado impuestos por años, sin la esperanza de algún día, tener beneficios por el Seguro Social”.

Señaló que la incertidumbre en torno a si la información de los contribuyentes indocumentados se va a compartir, se ha visto reflejada en que este año, la gente está asustada y no está yendo a hacer sus declaraciones de impuestos como en otras temporadas.

“Los que preparamos impuestos y abogamos por la comunidad, no sabemos cómo proceder y protegerlos, si al ICE le autorizan a entrar a ver los récords del IRS o les va a proveer el padrón de contribuyentes”.

Mery’s Trujillo, preparadora de impuestos, socia de Sánchez Trujillo Asociados, un pequeño negocio de preparación de impuestos en San Francisco, coincidió en que se ha notado la disminución en el número de personas que declaran con su número ITIN.

“Tengo varios clientes que no han llegado”, dice.

La fecha límite para declarar los impuestos es el 15 de abril.

Quieren que sea la norma

El abogado en migración, Alex Gálvez afir a que siempre ha dicho que el ICE puede tener acceso a los expedientes del DMV, IRS y a los teléfonos celulares.

“No es algo nuevo. Se ha hecho por años. Solo que ahora quieren que sea la norma. Antes podían pedir la información de un individuo sin problemas; hoy, el gobierno quiere tener acceso a todo”.

Dice que la decisión de Trump es lamentable porque los inmigrantes aportan millones de dólares en impuestos, sabiendo que no van a obtener ningún beneficio.

“Quieren utilizar el pago de impuestos para ir de cacería tras los inmigrantes y como arma de deportación”.

El abogado Gálvez dice que el 80% de los inmigrantes hacen impuestos con la esperanza de que si pasa una reforma migratoria, eso los va a ayudar.

“El IRS da la oportunidad de hacerlos de manera retrasada hasta por tres años atrás. Así que puede que no sea beneficioso declarar impuestos mientras esté Trump, pero es una decisión personal. Yo no les puedo decir lo que deben hacer”.

El abogado aconseja a los trabajadores inmigrantes sin estatus migratorio que hablen con un contador especializado en la preparación de impuestos para que conozcan sus opciones y los riesgos de hacer una declaración tributaria o no bajo Trump.

“Otro ángulo es no utilizar la dirección en la que viven en su declaración de impuestos, sino la de algún amigo o familiar que se los permita. Así no van a saber cómo encontrarlos, pero eso se los tiene que decir su preparador de impuestos”.

Terminó diciendo que es muy importante que los inmigrantes se eduquen sobre el tema.

Trujillo dice que los inmigrantes si pueden utilizar otro domicilio diferente al de su residencia, a la hora de declarar sus impuestos. “No es algo ilegal”.