La verdad sobre el uso de cannabis para tratar problemas de salud

By Kevin Loria

Varios estados en Estados Unidos han legalizado el cannabis, y ha habido un aumento significativo en el número de adultos mayores que lo consumen, dice el doctor Jeffrey Quinlan, médico de familia y profesor de medicina familiar en la Facultad de Medicina Carver de la Universidad de Iowa en Iowa City. De hecho, el 21% de las personas mayores de 50 años han fumado, utilizado un vaporizador o consumido cannabis (generalmente en forma de comestible) en el último año, según una encuesta reciente del Instituto de Política e Innovación en Salud de la Universidad de Michigan. Y el 12% lo hace al menos una vez al mes. ¿Las razones? Para relajarse, dormir mejor, sentirse bien, aliviar el dolor y mejorar la salud mental o el estado de ánimo.

¿Pero es seguro? “No hay mucha investigación”, dice Quinlan. Dicho esto, tenemos al menos cierta evidencia de que el cannabis puede ayudar a algunas personas, pero también existen riesgos, sobre todo para los adultos mayores.

Cómo podría ayudar el cannabis

Algunos pacientes le dicen a Quinlan que usan cannabis para aliviar el dolor, la ansiedad y el sueño, razones médicas similares a las que se mencionan en la encuesta de Michigan. De estas, la evidencia más sólida que existe es como tratamiento para el dolor crónico. También hay evidencia considerable de que puede aliviar las náuseas y los vómitos asociados con la quimioterapia y puede ayudar a controlar los espasmos musculares causados por la esclerosis múltiple, según un reporte de 2017 de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Además, ciertas pruebas sugieren que el cannabis puede ofrecer un poco de alivio a corto plazo a las personas que tienen dificultades para dormir debido a la apnea obstructiva del sueño, la fibromialgia, el dolor crónico y la esclerosis múltiple.

Pero aún tenemos mucho que aprender sobre las dosis adecuadas, que varían de persona a persona y pueden cambiar con el tiempo, así como sobre la eficacia del cannabis en comparación con otros tratamientos, indica la doctora Erin Bonar, profesora de psiquiatría en Michigan Medicine de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Ella es una de las investigadoras que participaron en la encuesta.

Los riesgos del uso de cannabis

Algunos médicos dicen que el cannabis es una alternativa más segura para controlar el dolor crónico en comparación con los fuertes y potencialmente adictivos opioides. Sin embargo, alrededor del 21% de los consumidores regulares desarrollan un trastorno relacionado con el consumo de cannabis. Esto puede aumentar el riesgo de comportamientos peligrosos como conducir bajo sus efectos, afectar relaciones personales y aumentar la tolerancia al cannabis, lo que lleva a algunas personas a consumirlo cada vez más.

Y las dosis más altas pueden elevar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, dice Quinlan, lo que puede aumentar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, especialmente en personas que ya tienen enfermedades cardiacas.

Las personas que usan cannabis para problemas de salud mental como la ansiedad también deben tener cuidado, añade Bonar. En algunos casos, podría mejorar la condición a corto plazo, dice. Pero algunas personas se sienten peor cuando dejan de usarlo, lo que puede aumentar la ansiedad con el tiempo. Investigaciones recientes también sugieren que está relacionado con una mayor probabilidad de problemas de salud mental y abuso de sustancias, así como de accidentes y lesiones. Las dosis altas también pueden causar paranoia y, en casos menos frecuentes, aumentar el riesgo de psicosis.

Antes de usar cannabis

Habla con tu médico. Según la encuesta de Michigan, el 44% de las personas que usan cannabis cada mes dijeron que no habían hablado al respecto con sus médicos. Tu doctor puede decirte si los medicamentos que estás tomando, como anticoagulantes, estatinas, antihistamínicos, antidepresivos y otros medicamentos con efectos sedantes, pueden interactuar con el cannabis. Tu médico también podría orientarte sobre cómo obtener cannabis de uso medicinal (aunque no estará cubierto por Medicare ni otros seguros porque sigue siendo ilegal a nivel federal) y ayudarte a supervisar su uso para ver si realmente te está ayudando o no. Evita fumar y usar vaporizador. Usar cannabis de esta forma puede causar problemas de salud al igual que fumar o usar un vaporizador de tabaco, dice Quinlan.

Ten cuidado con las etiquetas sobre el contenido de THC. La mayoría de las investigaciones indican que no son confiables. Por lo tanto, si vas a usar cannabis, elige la dosis más baja posible (que puede ser un comestible con 5 mg de THC o menos), especialmente si no has usado la sustancia antes, dice Quinlan. Además, ahora es fácil encontrar productos de cannabis con una concentración de entre el 20% y el 30%. El contenido promedio en la década de 1990 era de alrededor del 4% por ciento, indica Bonar.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de enero de 2025 de Consumer Reports On Health.

