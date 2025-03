Raúl Jiménez espera su revancha en el Mundial de México 2026

Raúl Jiménez ha tenido una carrera con muchos retos y que en la mayoría ha salido adelante, por esa razón, después de su noche mágica en el Sofi Stadium con dos goles contra Canadá, reconoció que buscará su revancha en el Mundial 2026 después de que en las tres anteriores justas mundialistas.

Así lo externó el delantero de la selección de México después de la victoria sobre los canadienses que les otorgó a la final de la Nations League de la Concacaf y en donde reconoció claramente que tiene una espina clavada para poderla sacar en la justa mundialista del próximo año.

“Va a ser muy bonito jugar un Mundial en casa, tengo tres mundiales y donde no me ha ido de la mejor manera, no me ha ido como yo hubiera querido por diferentes razones. Pero ahora es una nueva oportunidad y es cierto, todavía falta más de un año y cualquier cosa puede pasar, pero estamos trabajando a full con todo para llegar de la mejor manera y bien, bien embalados y además aprovechar que vamos a jugar en casa”.

Jiménez reconoció que la confianza del técnico Javier Aguirre será fundamental para poder aspirar al éxito en el próximo Mundial, sobre todo porque el actual técnico de México vivió esta experiencia como jugador y ahora como director técnico por tercera ocasión.

“La confianza que nos transmite Javier ha sido fundamental, creo que él está igual de emocionado que nosotros de jugar este mundial en casa. De jugar ante nuestra gente en el estadio Azteca, abrir el mundial, sabe que es una oportunidad de oro. Sabemos que le tocó vivirlo como futbolista en 1986 y ahora le tocará como entrenador y está igual de ilusionado que todos nosotros de jugar una Copa del Mundo”.

La primera vez de jugar con Santiago Giménez

Con respecto a la primera ocasión que jugó en dupla ofensiva con Santiago Giménez, después de tanta especulación que se generó si jugaba uno u otro, el artillero del Fulham dio su punto de vista de como se sintió con el artillero del AC Milan.

Me sentí bien, contento de trasladar a la selección lo que estamos haciendo en nuestros equipos, es cierto que se estuvo hablando de qué si jugaba uno, que jugaba el otro y bueno, el Vasco se decidió por los dos y creo que es bueno eso, porque tienes dos delanteros que están ahí, que están haciendo bien las cosas y tienes más ocupada la defensa con dos delanteros que con uno. Entonces es importante eso, es cierto que no tuvimos muchas ocasiones de gol, pero por cómo se dio el juego, trabajamos bien”, precisó Raúl, consciente de esta nueva perspectiva en el ataque de México.

El resurgimiento de su carrera

El delantero de la selección de México también se refirió al resurgimiento de su carrera después de que hace cinco años todo era color de negro con la fractura de cráneo en un choque con el brasileño David Luiz que sufrió jugando para el Wolverhampton contra el Arsenal.

“Me siento muy bien, creo que lo estoy haciendo de gran manera, quizá tal vez en la temporada 2020 también estuve en un momento muy bueno de mi carrera y ahora estoy trabajando para seguir por ahí. Refrendar lo que hice y todavía superarlo. Tengo gran confianza, gran determinación, estoy superando todo lo que me ha pasado y tratar de seguir adelante.”, destacó el delantero que quizá vive un mejor momento actualmente con el Fulham que con el Wolverhampton.

Raúl Jiménez empieza el festejo con Santiago Giménez de su golazo para sellar la victoria sobre Canadá en un movimiento táctico del Vasco Aguirre. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Agradecimiento con los aficionados

Finalmente, Raúl Jiménez tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados que siguen confiando en el Tricolor y que ayer muchos desafiaron las actuales leyes migratorias de Estados Unidos para estar presente en el Sofi Stadium para apoyar al cuadro dirigido por el “Vasco” Aguirre.

“Gracias por ese apoyo que nos brindó, gracias por venir aquí al estadio y la gente que nos vio desde sus casas, el triunfo es para todos ellos, los que siempre han estado ahí, los que siempre han creído, vamos a seguir adelante, nos falta todavía mucho, pero estamos trabajando para eso”, concluyó.

