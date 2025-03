Wendy Guevara ya tiene fecha de salida en “Desiguales”

Hace algunas semanas, Wendy Guevara hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en conducir un programa en Estados Unidos. Y aunque esta noticia eclipsó los titulares, no tardaron en surgir los rumores sobre supuestos malos tratos por parte de su compañeras del programa “Desiguales”: Adamari López, Migbelis Castellanos, Amara La Negra, Karina Banda y, especialmente, la doctora Nancy Álvarez.

Sin embargo, la influencer decidió salir a desmentir estas especulaciones y detallar cómo ha sido su experiencia dentro de la familia Univision ahora que su participación en el show está a punto de llegar a su fin.

“Me siento espectacular. Mi paso por Univision Televisa ha sido muy bonito, todos me han tratado super bien. Estoy agradecida con las chicas“, dijo la ganadora de “La Casa de los Famosos México” en entrevista con Televisa Espectáculos.

Wendy Guevara salió en defensa de sus compañeras de escena, específicamente de Adamari López, quien aseguró ha sido una de sus grandes guías en esta aventura: “Es una persona linda y sencilla, y a pesar que lleva muchos años, ella me da tips, siempre está ahí. No se crean de chismes, obviamente yo no estaría en un lugar donde me traten mal”, sentenció.

¿Cuándo será la última transmisión de Wendy Guevara en “Desiguales”?

Otro de los temas que la creadora de contenido abordó durante la entrevista fue su estancia dentro del show y si esta será permanente. Al respecto, informó que será en abril cuando deje el programa que se transmite en Univision para retomar sus compromisos laborales en México.

De acuerdo con Televisa Espectáculos, Guevara estaría de vuelta en su país natal el próximo mes para iniciar con la realización de su serie autobiográfica.

Seguir leyendo:

• Wendy Guevara fue confundida con Karol G en Miami

• Wendy Guevara hace historia: la primera mujer trans en conducir un programa en Estados Unidos

• Wendy Guevara considera la posibilidad de procrear un hijo